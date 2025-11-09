Δυτική Όχθη: Tριήμερη στρατιωτική άσκηση ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι από αύριο το πρωί θα διεξάγει στρατιωτική άσκηση περίπου τριών ημερών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Στο πλαίσιο της άσκησης, θα υπάρξει έντονη κινητικότητα δυνάμεων ασφαλείας και οχημάτων στην περιοχή», αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τα παλαιστινιακά εδάφη βιώνουν καθημερινές επιχειρήσεις δυνάμεων ασφαλείας, που περιλαμβάνουν στρατιωτικές εφόδους, κατεδαφίσεις σπιτιών και μαζικές συλλήψεις.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τον τελευταίο μήνα κατέστρεψε τέσσερις υπόγειες σήραγγες πίσω από τη «Κίτρινη Γραμμή», όπου επιχειρούσαν τα στρατεύματά του, σύμφωνα με τη σταδιακή συμφωνία εκεχειρίας που διαμεσολάβησε η Αμερική και η οποία προέβλεπε την αποχώρησή του από μέρη της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε ότι οι σήραγγες καταστράφηκαν στην ανατολική περιοχή Χαν Γιούνις, η οποία βομβαρδίζεται επανειλημμένα από το Ισραήλ από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και κατεδαφίσεις κατοικιών.

Εκατοντάδες τούνελ πιστεύεται ότι εκτείνονται κάτω από τη Γάζα, τα οποία κατασκευάστηκαν εν μέρει από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν και για την εισαγωγή εμπορευμάτων στο πολιορκημένο έδαφος.

