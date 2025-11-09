Λαβρόφ: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την αναστολή των προσπαθειών για την οργάνωση μιας συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον ακύρωσε τη νέα σύνοδο κορυφής αφότου το υπουργείο του Λαβρόφ έστειλε μήνυμα που έλεγε ότι η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της σχετικά με την Ουκρανία. Οι βρετανικοί Financial Times επικαλέστηκαν μια πηγή που υπονοούσε ότι η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο είχε αποθαρρύνει την Ουάσινγκτον.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Λαβρόφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί», δήλωσε ο Λαβρόφ.

09:29 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας

Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό ...
08:58 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μαλαισία: Ναυάγιο βάρκας με 90 μετανάστες – Τουλάχιστον ένας νεκρός και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Πλεούμενο το οποίο μετέφερε τουλάχιστον 90 μετανάστες ναυάγησε σε θαλάσσια περιοχή στα σύνορα ...
07:23 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Νέα Ζηλανδία: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε εθνικό πάρκο

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα πως στέλνουν επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη γι...
06:31 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Πυρά ενόπλου εναντίον συνοριοφυλάκων στο Σικάγο – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) ανακοίνωσε ότι άνδρας άνοιξε πυρ στο Σικάγ...
