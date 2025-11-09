﻿Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Όταν γιόρτασα τα 50 μου αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

﻿Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Όταν γιόρτασα τα 50 μου αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα

Στη γραμμή της εκκίνησης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι.

Όπως είπε στην ΕΡΤ «η Ελλάδα είναι στην καρδιά των Ιταλών».

«H εμπειρία μου ως πολιτικός πριν από 10 χρόνια είναι συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Στην περίοδο της κρίσης δώσαμε μάχη με τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών» σημείωσε.

«Όταν γιόρτασα τα 50 μου αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Αυτός δεν είναι ένας οποιοσδήποτε μαραθώνιος, είναι “Ο Μαραθώνιος”. Είναι μήνυμα της σύνδεσης των αξιών του παρελθόντος με τις προσδοκίες του μέλλοντος» ανέφερε ο Μετέο Ρέντσι.

«Δεν είμαι καλός αθλητής αλλά ελπίζω να τερματίσω» είπε λίγο πριν ξεκινήσει τον μαραθώνιο ο κ. Ρέντσι λέγοντας «ευχαριστώ» στα ελληνικά στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε οι τρίχες του σώματος μπορεί να είναι σημάδι ανεπάρκειας βιταμίνης C

Επιθανάτιες εμπειρίες: 48 άτομα αποκαλύπτουν τι είδαν στην άλλη πλευρά πριν επιστρέψουν από τον θάνατο

Μειώσεις φόρων για 4 εκατ. πολίτες το 2026 – Τι αλλάζει σε ενοίκια, τεκμήρια και φορολόγηση νέων και οικογενειών

Φορολογικές υποθέσεις: Ποιες μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Η Google προειδοποιεί όλους τους χρήστες του Gmail: «Σταματήστε να χρησιμοποιείτε κωδικούς – ενεργήστε τώρα!»

Γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη παρουσιάζει «τρομακτικές αποδείξεις» για την καταγωγή της
περισσότερα
09:53 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Η εκκίνηση των δρομέων με το… βλέμμα στο Καλλιμάρμαρο – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Δείτε LIVE

Στις 8:00 ξεκίνησε ο αγώνας των 10 χλμ. με 17.000 συμμετέχοντες, στις 9:00 ξεκίνησε ο Μαραθώνι...
08:25 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Παίκτης του Μέριλαντ πέταξε το παπούτσι του για να… κλέψει την μπάλα

Ο Μάιλς Ράις από το Μέριλαντ έγινε viral στον αγώνα μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου τ...
06:35 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Γκόφας στον Realfm 97,8: «Το γήπεδο μόνο για μπάλα δεν ήταν»

«Αναγκαστήκαμε να παίξουμε, σε έναν ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο και το κακό δεν άργησε να συμβε...
06:20 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος – Σοφία Σακοράφα στον Realfm 97,8: «Φοβερό συναίσθημα όταν τερματίζεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο»

«Είμαι ενθουσιασμένη από το κλίμα που υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό» δήλωσε στον R...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα