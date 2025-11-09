Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεισμός

Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

08:58 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

