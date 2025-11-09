Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας Enikos Newsroom 09:29, Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 διεθνή Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ). Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ. ΙΝΔΙΑ ΣΕΙΣΜΟΣ Μοιράσου το: Ρόδος: Ρασοφόρος συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης – Η βαλίτσα που έφτασε με πλοίο στο νησί και ο ρόλος ηλικιωμένης Grammy 2026: Ο Bad Bunny γράφει ιστορία στα βραβεία Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις – Οι προσδοκίες των εμπόρων σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 2 ώρες πριν Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: Στο «μικροσκόπιo» των Αρχών η εξαφάνιση οικοδόμου – Το ραντεβού για τη Θήβα και η υπόσχεση που έδωσε 5 ώρες πριν 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: 24.000 δρομείς συμμετέχουν – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 18:30, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ 2 ώρες πριν Έρχονται ανατιμήσεις στα όσπρια – Η αύξηση του κόστους παραγωγής εκτινάσσει τις τιμές 1 ώρα πριν Βίντεο: Παίκτης του Μέριλαντ πέταξε το παπούτσι του για να… κλέψει την μπάλα 2 ώρες πριν Βαπτίζουν «ευρωπαϊκά» τα τουρκικά Bayraktar – Σε εφαρμογή το σχέδιο μέσω Ιταλίας 4 ώρες πριν Πονοκέφαλος: 9 τροφές που ίσως δεν γνωρίζατε ότι μπορούν να τον σταματήσουν, σύμφωνα με ειδικούς 4 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις το φίδι σε 6 δευτερόλεπτα 2 ώρες πριν Ανατροπή με ρωμαϊκή πισίνα: Όλοι πίστευαν πως ήταν μια απλή πηγή νερού – Τα σύμβολα του Ασκληπιού και τα στοιχεία για τις ιαματικές ιδιότητες 45 λεπτά πριν Η εμμονική πρώην σύντροφός του έστειλε στο σπίτι του πακέτο με ζωντανές κατσαρίδες – «Με παρενοχλεί και στέλνει παράξενα δέματα» 2 λεπτά πριν Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Όταν γιόρτασα τα 50 μου αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα 10 λεπτά πριν Στα «κόκκινα» η Ελένη Ράντου με το μποτιλιάρισμα: «Σε αυτή την πόλη θέλεις zanax για να φτάσεις στη δουλειά σου» 18 λεπτά πριν Βασιλιάς Κάρολος: Συγκινημένος κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο Φεστιβάλ Μνήμης 26 λεπτά πριν Ρόδος: Ρασοφόρος συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης – Η βαλίτσα που έφτασε με πλοίο στο νησί και ο ρόλος ηλικιωμένης ENIKOS NETWORK Επιθανάτιες εμπειρίες: 48 άτομα αποκαλύπτουν τι είδαν στην άλλη πλευρά πριν επιστρέψουν από τον θάνατο Βασίλισσα Ελισάβετ: Η τροφή που λέγεται ότι απαγορευόταν να φάει στις δημόσιες εμφανίσεις της – Το επιβεβαιώνει ο σεφ της; Όσπρια: Πότε αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές και σε ποια είδη Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι Γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη παρουσιάζει «τρομακτικές αποδείξεις» για την καταγωγή της Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που κάνει διάδρομο σε 16 δευτερόλεπτα περισσότερα 08:58 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 Μαλαισία: Ναυάγιο βάρκας με 90 μετανάστες – Τουλάχιστον ένας νεκρός και εκατοντάδες αγνοούμενοι Πλεούμενο το οποίο μετέφερε τουλάχιστον 90 μετανάστες ναυάγησε σε θαλάσσια περιοχή στα σύνορα ... 07:23 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 Νέα Ζηλανδία: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε εθνικό πάρκο Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα πως στέλνουν επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη γι... 06:31 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 Πυρά ενόπλου εναντίον συνοριοφυλάκων στο Σικάγο – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) ανακοίνωσε ότι άνδρας άνοιξε πυρ στο Σικάγ... 06:08 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατρέπεται σε «υπερτυφώνα» φθάνοντας στις Φιλιππίνες Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατράπηκε σήμερα σε «υπερτυφώνα» καθώς πλησίαζε ολοένα πιο απειλη... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 2 λεπτά πριν Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Όταν γιόρτασα τα 50 μου... 10 λεπτά πριν Στα «κόκκινα» η Ελένη Ράντου με το μποτιλιάρισμα: «Σε... 18 λεπτά πριν Βασιλιάς Κάρολος: Συγκινημένος κατά την ανάκρουση του... 26 λεπτά πριν Ρόδος: Ρασοφόρος συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης – Η... 34 λεπτά πριν Grammy 2026: Ο Bad Bunny γράφει ιστορία στα βραβεία 42 λεπτά πριν Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις... 45 λεπτά πριν Η εμμονική πρώην σύντροφός του έστειλε στο σπίτι του... 52 λεπτά πριν Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Όσπρια: Πότε αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές και σε ποια είδη Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιβατών και Επιχειρήσεων: Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν καταβληθεί περίπου 26 εκατ. ευρώ – Τι είπε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Ρευστότητα 780 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες Σύνταξη με ένσημα από τον ΟΓΑ έως και 9 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά MUST READ Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα