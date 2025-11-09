Grammy 2026: Ο Bad Bunny γράφει ιστορία στα βραβεία

Enikos Newsroom

Media

Grammy 2026: Ο Bad Bunny γράφει ιστορία στα βραβεία

Πέρασαν 3 χρόνια από τότε που το «Un Verano Sin Ti» έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς και τώρα με την τελευταία κυκλοφορία του «Debí Tirar Más Fotos» ο Bad Bunny διεκδικεί και πάλι βραβείο.

Επιπλέον, το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του χάρισε επίσης υποψηφιότητες στις κατηγορίες Τραγούδι και Ηχογράφηση της χρονιάς. Ο Bad Bunny είναι ο δεύτερος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που είναι υποψήφιος στις δύο κατηγορίες και ο πρώτος που διεκδικεί βραβεία και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες την ίδια χρονιά. («Το Despacito» ήταν το πρώτο ισπανόφωνο τραγούδι που εμφανίστηκε τόσο στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς όσο και στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς το 2018).

Το «Debí Tirar Más Fotos» άλμπουμ με μηνύματα πολιτισμικής ενδυνάμωσης, είναι υποψήφιο σε έξι κατηγορίες. Ο Bad Bunny είναι επίσης υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Εξωφύλλου Άλμπουμ (μια νέα κατηγορία), Καλύτερου Άλμπουμ Urban Μουσικής και Καλύτερης Παγκόσμιας Μουσικής Ερμηνείας για το «EoO».

Το έκτο σόλο άλμπουμ του κυκλοφόρησε στις 5 Ιανουαρίου μέσω της Rimas Entertainment και ακολουθεί το προηγούμενο, «Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana», το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Άλμπουμ Urban μουσικής το 2025.

«Στο απόγειο της καριέρας και της δημοφιλίας μου, θέλω να δείξω στον κόσμο ποιος είμαι, ποιος είναι ο Μπενίτο Αντόνιο και ποιο είναι το Πουέρτο Ρίκο», είπε o τραγουδιστής όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ. «Πάντα ήμουν ειλικρινής με τους ακολούθους μου και μέσα από αυτή τη νέα παραγωγή, θα συνεχίσουν να μαθαίνουν περισσότερα για μένα, όπως κι εγώ ανακαλύπτω περισσότερα για τον εαυτό μου» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επιθανάτιες εμπειρίες: 48 άτομα αποκαλύπτουν τι είδαν στην άλλη πλευρά πριν επιστρέψουν από τον θάνατο

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η τροφή που λέγεται ότι απαγορευόταν να φάει στις δημόσιες εμφανίσεις της – Το επιβεβαιώνει ο σεφ της;

Όσπρια: Πότε αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές και σε ποια είδη

Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη παρουσιάζει «τρομακτικές αποδείξεις» για την καταγωγή της

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που κάνει διάδρομο σε 16 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:16 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα, ο Ρήγας καταρρέει και ο Άρης εξομολογείται τον έρωτά του στην Αλίκη

Ο Πέτρος ανατρέπει τα πάντα στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel” από Κυρ...
06:55 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
05:46 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 9/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 9/11/2025.
05:38 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 9/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 9/11/2025.
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα