Μαλαισία: Ναυάγιο βάρκας με 90 μετανάστες – Τουλάχιστον ένας νεκρός και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Πλεούμενο το οποίο μετέφερε τουλάχιστον 90 μετανάστες ναυάγησε σε θαλάσσια περιοχή στα σύνορα Μαλαισίας-Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε η αστυνομία της πρώτης χώρας, διευκρινίζοντας ότι αγνοούνται επίσης άλλα δυο πλεούμενα με μετανάστες.

Σκάφος «αναποδογύρισε» πριν από τρεις ημέρες, είπε στον Τύπο ο αρχηγός της αστυνομίας στην πολιτεία Κέντα (βόρεια), ο Αντζλί Αμπού Σα, προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα δύο σκάφη εκτιμάται ότι μετέφεραν παρόμοιους αριθμούς μεταναστών.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων, έξι από τους οποίους βρέθηκαν ζωντανοί, πέρα από τον έναν νεκρό, σύμφωνα με την αστυνομία της Μαλαισίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters έκανε λόγο για δέκα διασωθέντες μετανάστες, που πιστεύεται ότι είχαν αποπλεύσει από τη Μιανμάρ, επικαλούμενο αξιωματούχο των λιμενικών αρχών, τον ναύαρχο Ρόμλι Μούσταφα.

Κατά την ίδια πηγή, από τους μετανάστες που διασώθηκαν τρεις είναι υπήκοοι της Μιανμάρ, δύο μέλη της μειονότητας Ροχίνγκια, επίσης υπήκοοι της κατά πλειονότητα βουδιστικής Μιανμάρ, και ένας υπήκοος Μπανγκλαντές.

09:29 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

