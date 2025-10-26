Ντόναλντ Τραμπ: Το έριξε στον… χορό στη Μαλαισία – Βίντεο

Λίγο μετά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε μία σειρά συμφωνιών με τρεις εταίρους του από τη Νοτιοανατολική Ασία.

Φτάνοντας στη Μαλαισία ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός με μουσική και χορό. Όπως μπορεί να δει κανείς στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, λίγο αφότου βγήκε από το αεροπλάνο, ο Αμερικανός πρόεδρος πλησίασε τους καλλιτέχνες που φορούσαν παραδοσιακές στολές και άρχισε να χορεύει μαζί τους.

Ένα στιγμιότυπο από την θερμή υποδοχή που επιφύλασσαν οι Μαλαισιανοί στον Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε και ο Λευκός Οίκος στο «X», ο οποίος σχολίασε τις χορευτικές κινήσεις του προέδρου.

«Ο χορός του Τραμπ, μαλαισιανή εκδοχή», αναφέρεται στη λεζάντα.