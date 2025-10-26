Ηγουμενίτσα: Το Λιμενικό διέσωσε 50χρονο ενώ βυθιζόταν το σκάφος του – Μετέφερε κάνναβη αξίας 400.000 ευρώ – ΦΩΤΟ

Ηγουμενίτσα: Το Λιμενικό διέσωσε 50χρονο ενώ βυθιζόταν το σκάφος του – Μετέφερε κάνναβη αξίας 400.000 ευρώ – ΦΩΤΟ

Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών επέφερε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με την κατάσχεση 135,88 κιλών ακατέργαστης κάνναβης και τη σύλληψη ενός 50χρονου υπηκόου Αλβανίας στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Οκτωβρίου 2025, περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε ημιβυθισμένο πολυεστερικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Πρασούδι και προέβη στη διάσωση του 50χρονου χειριστή.

Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με τη συμμετοχή στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, οι οποίοι διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες σε θάλασσα και ξηρά.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, ανεσύρθησαν πέντε πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν 79,75 κιλά ακατέργαστης κάνναβης από το εσωτερικό του σκάφους. Την επόμενη ημέρα (25 Οκτωβρίου 2025), στη θαλάσσια περιοχή «Βόντα» Σαγιάδας, εντοπίστηκε επιπλέον σάκος με έξι νάιλον συσκευασίες και 56,13 κιλά της ίδιας ουσίας.

Συνολικά, η κατασχεθείσα ποσότητα ανήλθε σε 135,88 κιλά κάνναβης, με εκτιμώμενη αξία 400.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα. Κατασχέθηκαν επίσης το σκάφος μεταφοράς, οι ναρκωτικές ουσίες και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Δείτε φωτογραφίες

DCIM100GOPROGOPR9110.JPG

16:31 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

