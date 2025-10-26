ΗΠΑ-Κίνα: Αισιοδοξία Τραμπ για εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο και ότι αναμένει να έχει συναντήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας. «Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα τους συναντήσουμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο». 

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στη Μαλαισία το σαββατοκύριακο επέτρεψαν να δημιουργηθεί καλό κλίμα ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα χαρακτήριζα (αυτή τη συζήτηση) εποικοδομητική, διεξοδική και εις βάθος. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προετοιμαστούμε για τη συνάντηση των ηγετών σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ.

Τόνισε επίσης ότι η τελική απόφαση για παράταση ή μη της εμπορικής ανακωχής Ουάσινγκτον-Πεκίνου εναπόκειται «στον πρόεδρο Τραμπ», που προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Σημειώνεται ότι ο ανώτατος διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο Λι Τσενγκάνγκ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ συναντήθηκαν με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον Αμερικανό αντιπρόσωπο για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP – Reuters

 

 

