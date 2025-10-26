Μαλαισία: Υπογραφή Τραμπ σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Μαλαισία: Υπογραφή Τραμπ σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης
Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης υπέγραψαν σήμερα διευρυμένη συμφωνία κατάπαυσης πυρός παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που μεσολάβησε τον Ιούλιο για τον τερματισμό της αιματηρής, πενθήμερης συνοριακής τους σύγκρουσης.

Η συμφωνία υπεγράφη λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ.

Η συμφωνία αυτή έχει ως βάση της την ανακωχή που επιτεύχθηκε πριν από τρεις μήνες όταν ο Τραμπ κάλεσε τους τότε ηγέτες των δύο χωρών και τους παρότρυνε να τερματίσουν τις εχθρότητες διότι διαφορετικά κινδύνευαν με «πάγωμα» των αντίστοιχων εμπορικών τους συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ υπογράφει οικονομικές συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Επίσης, ο  Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίου εμπορίου με την Καμπότζη καθώς και συμφωνία με την Ταϊλάνδη για κρίσιμης σημασίας ορυκτά, στη διάρκεια περιφερειακής συνόδου που διεξάγεται στη Μαλαισία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει επίσης συμφωνία για κρίσιμης σημασίας ορυκτά με τη Μαλαισία στη διάρκεια της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ.

Οι ΗΠΑ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για αμοιβαίο εμπόριο με τη Μαλαισία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

«Έχουμε σχεδιάσει μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη συμφωνία για αμοιβαίο εμπόριο», δήλωσε ο Γκριρ στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, προσθέτοντας ότι η Μαλαισία θα προχωρήσει σε τροποποίηση δασμολογικών και άλλων εμποδίων.

 

 

 

