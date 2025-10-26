Κουτσούμπας: Το Λαζαρέτο είναι μάθημα ζωής – Τιμάμε τους νεκρούς μας και σηκώνουμε τη σημαία ψηλά, συνεχίζοντας τον αγώνα τους

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ διοργάνωσε σήμερα στο Λαζαρέτο της Κέρκυρας εκδήλωση με τίτλο «Εδώ καταλαβαίνεις πώς μετριέται το μπόι μας στην Ιστορία…» κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια Μνημείου για τους εκτελεσθέντες και φυλακισθέντες στο Λαζαρέτο. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έκανε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Σήμερα εκπληρώνουμε ένα ιστορικό χρέος και μια ακόμα υπόσχεση, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στον αγώνα για τη διάσωση και την ανάδειξη αυτού του τόπου μαρτυρίου. Εγκαινιάζουμε το μνημείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αφιερωμένο στη μνήμη των περίπου 200 παιδιών και υποστηρικτών του κόμματος, αγωνιστών της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που εκτελέστηκαν εδώ από το ελληνικό αστικό κράτος, κυρίως τα χρόνια του εμφυλίου, μόνο και μόνο επειδή δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ.

Αφιερωμένο επίσης στη μνήμη όλων των αντιστασιακών που κρατήθηκαν και βασανίστηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που είχαν δημιουργήσει πάνω στο παλιό φρικτό λοιμοκαθαρτήριο της νησίδας, οι Ιταλοί φασίστες κατακτητές του νησιού και των άλλων νησιών του Ιονίου» επισήμανε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Είπε ότι το μνημείο «είναι το τελευταίο έργο του Βασίλη Δωρόπουλου, ενός καλλιτέχνη με σπουδαίο έργο, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, πριν προλάβει να το δει ολοκληρωμένο στον φυσικό του χώρο».

Είπε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει «υπεύθυνα και σε βάθος την έρευνα για το Λαζαρέτο φέρνοντας στο φως το πλήρες μέγεθος αυτού του εγκλήματος σε βάρος του λαού».

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι η διαρκής και διαχρονική πίεση που ασκεί το ΚΚΕ «συνέβαλε στο οριστικό πέρασμα της κυριότητας του Λαζαρέτου από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου στον Δήμο Κέρκυρας» και πρόσθεσε:

«Είναι, όμως, πολλά αυτά που απομένουν να γίνουν. Γιατί, σε σχέση με το 2021, το Λαζαρέτο είναι σήμερα σε χειρότερη κατάσταση, με το κτήριο να έχει ακόμη περισσότερες φθορές από τον καιρό αλλά και από βανδαλισμούς.

Βλέπετε, για την κυβέρνηση της ΝΔ, τα μνημεία, τα κενοτάφια αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για ιδανικά, είναι καλά μόνο για να τα εργαλειοποιούν, όπως κάνουν με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, προκειμένου να προωθήσουν τους σχεδιασμούς τους για την περιστολή λαϊκών δικαιωμάτων, για ένταση της καταστολής απέναντι στις λαϊκές κινητοποιήσεις, που ξέρουν ότι θα τους χρειαστεί μπροστά σε αυτά που ετοιμάζουν. Το πραγματικό τους ενδιαφέρον, ή καλύτερα αδιαφορία, φαίνεται σε όλο του το μεγαλείο, εδώ στο Λαζαρέτο, όπου δεν έχουν γίνει ακόμα τα αυτονόητα, για τα οποία θα συνεχίσουμε να πιέζουμε».

Σημείωσε πως το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πιέζει για την ανάδειξη και συντήρηση συνολικά του χώρου και πρόσθεσε:

«Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι το Λαζαρέτο πρέπει να αποχαρακτηριστεί από μνημείο “εθνικής συμφιλίωσης”, γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός προσβάλλει, παραποιεί την Ιστορία του. Να παραμείνει ο χαρακτηρισμός “ιστορικό μνημείο”!

Και βέβαια, παραμένει ως κεντρικό αίτημα να λειτουργήσει στο Λαζαρέτο μουσείο που να αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της θυσίας όσων πέρασαν και χάθηκαν πάνω σε αυτό το νησί».

«Πίσω από τις εκτελέσεις στο Λαζαρέτο αναδεικνύεται η πιο καθαρή εικόνα δύο κόσμων: Του κόσμου της εκμετάλλευσης και του κόσμου της κοινωνικής απελευθέρωσης. Αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται και σήμερα, σε συνθήκες που, αν και ο συσχετισμός παραμένει αρνητικός διεθνώς, οι αντιφάσεις του καπιταλισμού οξύνονται σε πρωτόγνωρο επίπεδο, τον οδηγούν διαρκώς σε νέα αδιέξοδα, αποκαλύπτουν ότι δεν είναι πανίσχυρος και άτρωτος» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Αυτός ο σάπιος κόσμος της εκμετάλλευσης και του κέρδους είναι που θέλει τους εργαζόμενους να δουλεύουν ακόμα και 13 ώρες την ημέρα, στέλνει τους λαούς στα πολεμικά σφαγεία, εκεί που “μοιράζει” με το αίμα τους τις αγορές, τους εμπορικούς δρόμους, τις σφαίρες επιρροής» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, και ανέφερε στη συνέχεια:

«Ένα ακόμη συμβούλιο πολεμικής προπαρασκευής ήταν και η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ τη βδομάδα που πέρασε, με τον κ. Μητσοτάκη να αναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ρόλο “σημαιοφόρου” των επικίνδυνων σχεδιασμών αυτής της σάπιας Ένωσης. Κι όταν οι ιμπεριαλιστές στήνουν τα τραπέζια για το παζάρι τους, όταν προετοιμάζουν και υπογράφουν τις συμφωνίες τους, έχουν κι αυτές για τους λαούς τα ίδια εχθρικά χαρακτηριστικά με τον πόλεμό τους.

Αυτό βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο μια διαπραγμάτευση σε πολλά ταμπλό, με τη “σφραγίδα” των σχεδιασμών των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, τη συμμετοχή της κυβέρνησης και τις πλάτες των υπόλοιπων κομμάτων του ευρωατλαντισμού».

Επισήμανε ότι «οι “συνέργειες” και οι κάλπικες προσδοκίες για την παρουσία των ενεργειακών ομίλων των ΗΠΑ στην περιοχή, και τα σχέδια για μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο, πάνε “πακέτο” με τον στόχο της “απεξάρτησης” της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, που ρίχνει κι άλλο “λάδι στη φωτιά” των ανταγωνισμών».

«Την ίδια στιγμή, σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, αντιμετωπίζονται από τους ιμπεριαλιστές ως “γραμμές ιδιοκτησίας”, που καθορίζονται από τον συσχετισμό δυνάμεων, όπως είπε κυνικά για την Ουκρανία ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο αγαπημένος πλέον του κ. Μητσοτάκη, όπως και… του κ. Τσίπρα. Και βέβαια, ο λαός της Παλαιστίνης συνεχίζει να ματώνει, με νέα θύματα καθημερινά, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφό του. Συνεχίζει να βρίσκεται υπό κατοχή, χωρίς τη δική του ανεξάρτητη πατρίδα» πρόσθεσε.

«Το ΚΚΕ, με αίσθημα ευθύνης, ενημερώνει τον λαό, σπάει τον εφησυχασμό που καλλιεργούν οι άλλοι, μπαίνει μπροστά στην οργάνωση της πάλης του ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας, ενάντια στα μέτρα της υπερεκμετάλλευσης, της καταστολής, στη γραμμή “τώρα τα κεφάλια μέσα”.

Προετοιμάζεται και προετοιμάζει λαϊκές δυνάμεις για να αξιοποιήσουν τις προϋποθέσεις που αντικειμενικά δημιουργούν αυτά τα αδιέξοδα και οι αλληλοσπαραγμοί του συστήματος και να βγουν και πάλι ορμητικά στο προσκήνιο.

Αναδεικνύει ότι για να ζήσει ο λαός με ευημερία, ειρήνη, φιλία και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους άλλους λαούς, χρειάζεται να βγουν από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος και όλες οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις.

Ο λαός να γίνει κυρίαρχος του πλούτου που παράγει, να πάρει την οικονομία και την εξουσία στα χέρια του, να χτίσει τον σοσιαλισμό, την κοινωνία για τις δικές του ανάγκες» υπογράμμισε.

«Το ΚΚΕ δεν τιμά τους εκτελεσμένους για να τους φυλακίσει στο παρελθόν, αλλά γιατί χάρη και στη δική τους στάση, υπάρχει σήμερα ένα Κόμμα που δεν υπέγραψε “δήλωση μετάνοιας” στον ιμπεριαλισμό. Συνεχίζει να παλεύει για την κοινωνική απελευθέρωση, πιο ώριμο και πιο έμπειρο, με πολύτιμη παρακαταθήκη τις θυσίες των προηγούμενων γενιών. Είναι αποφασισμένο και μπορεί, μαζί με την εργατική τάξη και τον λαό, να το πάει μέχρι τέλους» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Το καθήκον μας σήμερα είναι να αντιστοιχήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τις προγραμματικές μας επεξεργασίες, με την καθημερινή μας δράση. Να οικοδομήσουμε ένα κόμμα επαναστατικό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, ικανό να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό» είπε, επισημαίνοντας ότι «γι’ αυτό και το κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου μας, που θα διεξαχθεί στα τέλη του Γενάρη, είναι το Κόμμα».

«Σήμερα τιμάμε τους νεκρούς μας. Γονατίζουμε ευλαβικά μπροστά τους και σηκώνουμε τη σημαία ψηλά, συνεχίζοντας τον αγώνα τους. Το Λαζαρέτο δεν είναι απλώς τόπος μνήμης. Είναι μάθημα ζωής. Οι σύντροφοι που εκτελέστηκαν σε αυτόν τον άγιο τιμημένο τόπο μας διδάσκουν πώς μετριέται το μπόι του ανθρώπου στην Ιστορία κι αυτό το μέτρο δεν χωρά στα καλούπια της αστικής εξουσίας του παρελθόντος, της αντίδρασης, της βαρβαρότητας.

Γι’ αυτό με δύναμη και σιγουριά σας καλούμε: “Να είμαστε έτοιμοι. Κάθε ώρα είναι η δική μας ώρα”!» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.