Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητεί η οικογένειά της μέσω ανακοίνωσης – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γκάζι κλαμπ

Ανακοίνωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απέστειλε η οικογένεια της 16χρονης, η οποία κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Μέσω της ανακοίνωσης η οικογένειά της απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΜ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού. «Παρακαλούμε επίσης να μην υπάρχει καμία περαιτέρω ενόχληση από δημοσιογράφους, φωτογράφους ή τηλεοπτικά συνεργεία, ούτε στην κατοικία μας, ούτε στον χώρο ταφής του παιδιού μας».

Η ανακοίνωση

«Η οικογένεια της αγαπημένης μας, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή στο Γκάζι, την προηγούμενη εβδομάδα, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης — τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά — καθώς και προς κάθε διαδικτυακό ιστότοπο και μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

Να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού μας και το βαθύ πένθος της οικογένειάς μας.

Η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο, προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την ανήλικη κόρη μας, καθώς και η παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων έξω από την κατοικία μας και στους χώρους όπου αναπαύεται, μας προκαλούν αφόρητο πόνο και παραβιάζουν την ιδιωτική μας ζωή.

Παρακαλούμε όλα τα ΜΜΕ να απέχουν εφεξής από κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή σχολιασμό που αφορά φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού και τα μέλη της οικογένειάς μας.

Ιδιαίτερα, παρακαλούμε να μην υπάρχει καμία ενόχληση ή προσέγγιση:

  • προς τα μέλη της οικογένειάς μας,
  • προς τους φίλους, συμμαθητές, καθηγητές και γνωστούς της ανήλικης,
  • καθώς και προς πρόσωπα του κοινωνικού και γειτονικού της περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι αυτοί θρηνούν σιωπηλά και χρειάζονται προστασία και σεβασμό, όχι τηλεοπτικές κάμερες, φωτογραφίες ή δηλώσεις.

Η οικογένειά μας αναγνωρίζει τη σημασία της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και κατανοεί ότι το τραγικό αυτό γεγονός έχει προκαλέσει συγκίνηση και ενδιαφέρον σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ωστόσο, παρακαλούμε θερμά, η προβολή του θέματος να γίνεται με σεβασμό, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, χωρίς να θίγεται η προσωπικότητα, η ιδιωτική ζωή και η ψυχική ηρεμία των ανθρώπων που πενθούν.

Όπως μας έχει επισήμως ενημερώσει η Ελληνική Αστυνομία, πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δημοσίως δεν ευσταθούν και δεν επιβεβαιώνονται.

Συνεπώς, παρακαλούμε τους εκπροσώπους των μέσων να δείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα και να αναμένουν επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία, εφόσον και όταν αυτή κριθεί σκόπιμη.

Παρακαλούμε επίσης να μην υπάρχει καμία περαιτέρω ενόχληση από δημοσιογράφους, φωτογράφους ή τηλεοπτικά συνεργεία, ούτε στην κατοικία μας, ούτε στον χώρο ταφής του παιδιού μας.

Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τη μνήμη της.

Εμπιστευόμαστε ότι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι θα επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία, ανθρωπιά και σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Για την οικογένεια της εκλιπούσης ανήλικης

Οι γονείς».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το καλύτερο ψωμί για απώλεια βάρους; Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 5 κορυφαίες επιλογές αδυνατίσματος

SuperAgers: Το μυστικό πίσω από την εξαιρετική μνήμη στα 80+

Ρύθμιση 120 δόσεων και χορήγηση των συντάξεων με χρέη: Ποιες αλλαγές εξετάζονται

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις Χατζηδάκη για τις αλλαγές στις καταβολές των επιδοτήσεων

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον νέο φακό τεχνητής νοημοσύνης του Snapchat

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS εκτόξευσε πίδακα προς τον ήλιο
περισσότερα
16:00 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κιλκίς: «Μαϊμού» γιατρός εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες – Συνεργός του παρίστανε το τραυματισμένο παιδί τους

Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες στο Κιλκίς, αποσπώντας το πο...
15:22 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Το βρέφος έχει εγκαύματα που καλύπτουν το 15% του σώματός του – Υπέστη και ανακοπή

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το μόλις 18 μηνών βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από κα...
15:14 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Σύρος: Απαγχονισμένος εντοπίστηκε 38χρονος μέσα στο σπίτι του 

Τραγωδία σημειώθηκε στη Σύρο, καθώς ένας 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες τ...
14:57 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλα δύο αδέλφια – «Αρνούμαστε τις κατηγορίες» υποστήριξαν στις απολογίες τους

Συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι έχουν μέχρι στιγμής κριθεί προφυλακιστέοι για τις παράνομες επιδο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς