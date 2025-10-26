Τηλεθέαση (25/10): Οι πρωτιές σε γενικό και δυναμικό κοινό στην prime time του Σαββάτου

Τηλεθέαση
Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη το Σάββατο (25/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ΣΚΑΪ – The Voice 29%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,8%
  • ALPHA – Akis Food Tour 11,6%
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 11,4%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Ένα έξυπνο μούτρο 10,3%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Η κόμισσα της Κέρκυρας 6,9%
  • ALPHA – Ελληνική ταινία: Υπολοχαγός Νατάσσα 6,7%
  • STAR – Παιδική ταινία: Οι Κρουντς 2 5,7%
  • OPEN – Ελληνική ταινία: Ο γυρισμός του στρατιώτη 4,8%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Firewall 4,2%

LATE NIGHT

  • ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη (Ε) 14,4%
  • ANT1 – The Roadshow (E) 5,9%
  • STAR – IQ 160 (E) 5,7%
  • MEGA – Σπίτι με το Mega: Διονύσης Σαββόπουλος (Ε) 4,7%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: Rocky III 2,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ΣΚΑΪ – The Voice 23,4%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,4%
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 11,5%
  • STAR – Παιδική ταινία: Οι Κρουντς 2 8,7%
  • ALPHA – Akis Food Tour 7,9%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Ένα έξυπνο μούτρο 7,9%
  • ALPHA – Ελληνική ταινία: Υπολοχαγός Νατάσσα 6,4%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Η κόμισσα της Κέρκυρας 6,2%
  • OPEN – Ελληνική ταινία: Ο γυρισμός του στρατιώτη 4,4%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Firewall 3,8%

LATE NIGHT

  • ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη (Ε) 8,7%
  • STAR – IQ 160 (E) 8,1%
  • MEGA – Σπίτι με το Mega: Διονύσης Σαββόπουλος (Ε) 3,7%
  • ANT1 – The Roadshow (E) 2,6%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: Rocky III 1,9%

