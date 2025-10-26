Τηλεθέαση (25/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο (25/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 16,5%
- SKAI – Καλημέρα 16%
- OPEN – Τώρα Μαζί 9,7%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,9%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,7%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11,2%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 10%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,1%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 17,1%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Οι κυρίες της αυλής 10,5%
- ΣΚΑΪ – Weekend Live 7,3%
- MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 7%
- STAR – Ξένη σειρά: Τα Φιλαράκια 4,7%
- OPEN – Limit Up 4,1%
- ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 3,8%
- STAR – Stars system 3,5%
- STAR – Ξένη σειρά: Monk 3,3%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Τροχός της τύχης 16,7%
- ALPHA – Το σόι σου (Ε) 14,4%
- ALPHA – Kitchen Lab (Ε) 14%
- STAR – Ελληνική ταινία: Μοντέρνα Σταχτοπούτα 11,5%
- MEGA – Εξελίξεις τώρα 10,9%
- MEGA – The Chase 9,1%
- OPEN – Εικόνες (Ε) 8,8%
- ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 7,4%
- ΣΚΑΪ – Happy traveller (Ε) 6,6%
- MEGA – Hotel Elvira (E) 6,2%
- ΣΚΑΪ – The Wall (E) 5,4%
- OPEN – Ελληνική ταινία: Τρελά κορίτσια, απίθανα αγόρια 5,3
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI – Καλημέρα 14%
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 11,4%
- OPEN – Τώρα Μαζί 4,1%
Ζώνη 10-1
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 12,2%
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,4%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,6%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 6,4%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 3,7%
Μεσημεριανή ζώνη
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Οι κυρίες της αυλής 13,6%
- ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 11,2%
- MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 9,1%
- STAR – Ξένη σειρά: Τα Φιλαράκια 6,7%
- STAR – Ξένη σειρά: Monk 5,6%
- STAR – Stars system 5,3%
- ΣΚΑΪ – Weekend Live 5,1%
- ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 4,1%
- OPEN – Limit Up 3,6%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ελληνική ταινία: Μοντέρνα Σταχτοπούτα 14%
- STAR – Τροχός της τύχης 13,4%
- ALPHA – Το σόι σου (Ε) 10,9%
- ALPHA – Kitchen Lab (Ε) 9,7%
- MEGA – The Chase 9,7%
- MEGA – Εξελίξεις τώρα 8,9%
- ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 8,7%
- MEGA – Hotel Elvira (E) 6,3%
- ΣΚΑΪ – Happy traveller (Ε) 4,6%
- OPEN – Εικόνες (Ε) 4,4%
- ΣΚΑΪ – The Wall (E) 4,3%
- OPEN – Ελληνική ταινία: Τρελά κορίτσια, απίθανα αγόρια 2,9%