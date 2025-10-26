Τηλεθέαση (25/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο (25/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 16,5%
  • SKAI – Καλημέρα 16%
  • OPEN – Τώρα Μαζί 9,7%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,9%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,7%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11,2%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 10%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,1%

Μεσημεριανή ζώνη

  • ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 17,1%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Οι κυρίες της αυλής 10,5%
  • ΣΚΑΪ – Weekend Live 7,3%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 7%
  • STAR – Ξένη σειρά: Τα Φιλαράκια 4,7%
  • OPEN – Limit Up 4,1%
  • ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 3,8%
  • STAR – Stars system 3,5%
  • STAR – Ξένη σειρά: Monk 3,3%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Τροχός της τύχης 16,7%
  • ALPHA – Το σόι σου (Ε) 14,4%
  • ALPHA – Kitchen Lab (Ε) 14%
  • STAR – Ελληνική ταινία: Μοντέρνα Σταχτοπούτα 11,5%
  • MEGA – Εξελίξεις τώρα 10,9%
  • MEGA – The Chase 9,1%
  • OPEN – Εικόνες (Ε) 8,8%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 7,4%
  • ΣΚΑΪ – Happy traveller (Ε) 6,6%
  • MEGA – Hotel Elvira (E) 6,2%
  • ΣΚΑΪ – The Wall (E) 5,4%
  • OPEN – Ελληνική ταινία: Τρελά κορίτσια, απίθανα αγόρια 5,3

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI – Καλημέρα 14%
  • MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 11,4%
  • OPEN – Τώρα Μαζί 4,1%

Ζώνη 10-1

  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 12,2%
  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,4%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,6%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 6,4%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 3,7%

Μεσημεριανή ζώνη

  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Οι κυρίες της αυλής 13,6%
  • ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 11,2%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 9,1%
  • STAR – Ξένη σειρά: Τα Φιλαράκια 6,7%
  • STAR – Ξένη σειρά: Monk 5,6%
  • STAR – Stars system 5,3%
  • ΣΚΑΪ – Weekend Live 5,1%
  • ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 4,1%
  • OPEN – Limit Up 3,6%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ελληνική ταινία: Μοντέρνα Σταχτοπούτα 14%
  • STAR – Τροχός της τύχης 13,4%
  • ALPHA – Το σόι σου (Ε) 10,9%
  • ALPHA – Kitchen Lab (Ε) 9,7%
  • MEGA – The Chase 9,7%
  • MEGA – Εξελίξεις τώρα 8,9%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 8,7%
  • MEGA – Hotel Elvira (E) 6,3%
  • ΣΚΑΪ – Happy traveller (Ε) 4,6%
  • OPEN – Εικόνες (Ε) 4,4%
  • ΣΚΑΪ – The Wall (E) 4,3%
  • OPEN – Ελληνική ταινία: Τρελά κορίτσια, απίθανα αγόρια 2,9%

