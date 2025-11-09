Συνταγή του Jamie Oliver για σπιτικό χούμους

Συνταγή του Jamie Oliver για σπιτικό χούμους. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή του Jamie Oliver για σπιτικό χούμους. Φωτογραφία: Pexels

Τα ρεβίθια –το βασικό συστατικό του χούμους– είναι απίστευτα ωφέλιμα για τον οργανισμό.

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα

Με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και περισσότερα από δέκα μικροθρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης ποσότητας του ιχνοστοιχείων και μετάλλων που διατηρούν τα μαλλιά και το δέρμα σας ωραία και υγιή, αυτά είναι ένα εξαιρετικό, θρεπτικό σνακ.

Σερβίρετέ τα με τραγανά λαχανικά για ντιπ, κριτσίνια ή υπέροχες ζεστές πίτες.

Συνταγή για κουνουπίδι καπαμά

Διατροφική αξία ανά μερίδα

  • Θερμίδες: 6
  • Λιπαρά: 3 γρ (4%)
  • Κορεσμένα: 0,5 γρ (3%)
  • Σάκχαρα: 0,2 γρ (3%)
  • Αλάτι: 0 (0%)
  • Πρωτεΐνη: 3 γρ (6%)
  • Υδατάνθρακες: 6,3 γρ (2%)
  • Φυτικές ίνες: 1,9 γρ

Συνταγή του Jamie Oliver για χειροποίητο χούμους:

Συστατικά

  • 1 κονσέρβα (400 γρ.) ρεβίθια
  • 1 μικρή σκελίδα σκόρδο
  • 1 κουταλιά της σούπας ταχίνι
  • 1 λεμόνι
  • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Συμβουλή

Διαφοροποιήστε το σερβίρισμα του χούμους σας:  Με τραγανά λαχανικά όπως ραπανάκια, ωμά σπαράγγια, μαρούλι, ή ακόμα και μήλο είναι όλα νόστιμα – δείτε τι είναι στην εποχή του και πειραματιστείτε.

Εκτέλεση

  • Στραγγίστε και αδειάστε τα ρεβίθια σε έναν πολυκόφτη.
  • Καθαρίστε και προσθέστε το σκόρδο, στη συνέχεια προσθέστε το ταχίνι, μια καλή δόση χυμό λεμονιού και 1 κουταλιά της σούπας λάδι.
  • Αλατίστε με μια πρέζα θαλασσινό αλάτι, έπειτα βάλτε το καπάκι και χτυπήστε τα υλικά.
  • Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να ξύσετε το χούμους από τα πλάγια του μπολ και χτυπήστε ξανά μέχρι να γίνει λείο.
  • Δοκιμάστε και προσθέστε περισσότερο χυμό λεμονιού ή λίγο νερό για να αραιώσει, αν χρειάζεται, και στη συνέχεια μεταφέρετέ το σε ένα μπολ σερβιρίσματος.
  • Σερβίρετε με κομμένα τραγανά λαχανικά, όπως καρότα, αγγούρια, ραπανάκια ή πιπεριές, και μερικές ζεστές πίτες.

