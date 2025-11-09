Συνταγή του Jamie Oliver για σπιτικό χούμους

Τα ρεβίθια –το βασικό συστατικό του χούμους– είναι απίστευτα ωφέλιμα για τον οργανισμό.

Με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και περισσότερα από δέκα μικροθρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης ποσότητας του ιχνοστοιχείων και μετάλλων που διατηρούν τα μαλλιά και το δέρμα σας ωραία και υγιή, αυτά είναι ένα εξαιρετικό, θρεπτικό σνακ.

Σερβίρετέ τα με τραγανά λαχανικά για ντιπ, κριτσίνια ή υπέροχες ζεστές πίτες.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Θερμίδες: 6

Λιπαρά: 3 γρ (4%)

Κορεσμένα: 0,5 γρ (3%)

Σάκχαρα: 0,2 γρ (3%)

Αλάτι: 0 (0%)

Πρωτεΐνη: 3 γρ (6%)

Υδατάνθρακες: 6,3 γρ (2%)

Φυτικές ίνες: 1,9 γρ

Συνταγή του Jamie Oliver για χειροποίητο χούμους:

Συστατικά

1 κονσέρβα (400 γρ.) ρεβίθια

1 μικρή σκελίδα σκόρδο

1 κουταλιά της σούπας ταχίνι

1 λεμόνι

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Συμβουλή

Διαφοροποιήστε το σερβίρισμα του χούμους σας: Με τραγανά λαχανικά όπως ραπανάκια, ωμά σπαράγγια, μαρούλι, ή ακόμα και μήλο είναι όλα νόστιμα – δείτε τι είναι στην εποχή του και πειραματιστείτε.

Εκτέλεση