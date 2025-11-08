Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα

Αυτή η συνταγή για σπιτική σαλάτα του Καίσαρα διαθέτει μια τολμηρή, πλούσια γεύση χάρη στις αντζούγιες, το σκόρδο, το λεμόνι, τη μουστάρδα και την παρμεζάνα.

Συνταγή για κουνουπίδι καπαμά

Οι μάγειρες συμφωνούν ότι η πολτοποίηση της σως, της δίνει μια κρεμώδη, λεία υφή. Με διαφορά, η καλύτερη σως Σίζαρ που έχετε δοκιμάσει ποτέ.

Υλικά

  • 6 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες και κομμένες σε κομματάκια
  • 3/4 φλιτζανιού μαγιονέζα
  • 6 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα
  • 5 φιλέτα αντζούγιας, ψιλοκομμένα
  • 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, ή περισσότερο ανάλογα με τη γεύση
  • 1 κουταλιά του γλυκού σάλτσα Worcestershire
  • 1 κουταλιά του γλυκού μουστάρδα Dijon
  • αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι ανάλογα με τη γεύση
  • 1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
  • 4 φλιτζάνια ψωμί μιας μέρας, κομμένο σε κύβους
  • 1 κεφάλι μαρούλι romaine, κομμένο σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς

Οδηγίες

  • Συγκεντρώστε όλα τα υλικά.
  • Ψιλοκόψτε 3 σκελίδες σκόρδο και τοποθετήστε τις σε ένα μικρό μπολ.
  • Προσθέστε τη μαγιονέζα, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα, τις αντζούγιες, το χυμό λεμονιού, τη σάλτσα Worcestershire και τη μουστάρδα.
  • Ανακατέψτε καλά μέχρι να ενωθούν. Ρίξτε αλάτι και πιπέρι, ανάλογα με τη γεύση. Βάλτε το στο ψυγείο μέχρι να είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε.
  • Ζεστάνετε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
  • Κόψτε τις υπόλοιπες 3 σκελίδες σκόρδο σε τέταρτα και προσθέστε τις στο καυτό λάδι. Μαγειρέψτε και ανακατέψτε μέχρι να ροδίσουν, στη συνέχεια αφαιρέστε το σκόρδο από το τηγάνι.
  • Μαγειρέψτε τους κύβους ψωμιού στο καυτό αρωματισμένο λάδι, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
  • Μεταφέρετε σε ένα πιάτο και προσθέστε αλάτι και πιπέρι.
  • Τοποθετήστε το μαρούλι σε ένα μεγάλο μπολ.
  • Προσθέστε τη σως, την υπόλοιπη παρμεζάνα, και τους αλατισμένους και πιπερωμένους κύβους ψωμιού (κρουτόν).
  • Ανακατέψτε καλά μέχρι να καλυφθούν όλα.

Σερβίρετε και απολαύστε!

