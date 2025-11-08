Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα

Αυτή η συνταγή για σπιτική σαλάτα του Καίσαρα διαθέτει μια τολμηρή, πλούσια γεύση χάρη στις αντζούγιες, το σκόρδο, το λεμόνι, τη μουστάρδα και την παρμεζάνα.
Οι μάγειρες συμφωνούν ότι η πολτοποίηση της σως, της δίνει μια κρεμώδη, λεία υφή. Με διαφορά, η καλύτερη σως Σίζαρ που έχετε δοκιμάσει ποτέ.
Υλικά
- 6 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες και κομμένες σε κομματάκια
- 3/4 φλιτζανιού μαγιονέζα
- 6 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα
- 5 φιλέτα αντζούγιας, ψιλοκομμένα
- 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, ή περισσότερο ανάλογα με τη γεύση
- 1 κουταλιά του γλυκού σάλτσα Worcestershire
- 1 κουταλιά του γλυκού μουστάρδα Dijon
- αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι ανάλογα με τη γεύση
- 1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
- 4 φλιτζάνια ψωμί μιας μέρας, κομμένο σε κύβους
- 1 κεφάλι μαρούλι romaine, κομμένο σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς
Οδηγίες
- Συγκεντρώστε όλα τα υλικά.
- Ψιλοκόψτε 3 σκελίδες σκόρδο και τοποθετήστε τις σε ένα μικρό μπολ.
- Προσθέστε τη μαγιονέζα, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα, τις αντζούγιες, το χυμό λεμονιού, τη σάλτσα Worcestershire και τη μουστάρδα.
- Ανακατέψτε καλά μέχρι να ενωθούν. Ρίξτε αλάτι και πιπέρι, ανάλογα με τη γεύση. Βάλτε το στο ψυγείο μέχρι να είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε.
- Ζεστάνετε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
- Κόψτε τις υπόλοιπες 3 σκελίδες σκόρδο σε τέταρτα και προσθέστε τις στο καυτό λάδι. Μαγειρέψτε και ανακατέψτε μέχρι να ροδίσουν, στη συνέχεια αφαιρέστε το σκόρδο από το τηγάνι.
- Μαγειρέψτε τους κύβους ψωμιού στο καυτό αρωματισμένο λάδι, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
- Μεταφέρετε σε ένα πιάτο και προσθέστε αλάτι και πιπέρι.
- Τοποθετήστε το μαρούλι σε ένα μεγάλο μπολ.
- Προσθέστε τη σως, την υπόλοιπη παρμεζάνα, και τους αλατισμένους και πιπερωμένους κύβους ψωμιού (κρουτόν).
- Ανακατέψτε καλά μέχρι να καλυφθούν όλα.
Σερβίρετε και απολαύστε!