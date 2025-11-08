ΗΠΑ: Αμερικανίδα δικαστής μπλοκάρει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Αμερικανίδα δικαστής εμπόδισε χθες Παρασκευή (7/11) την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως ήττα για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε να αναλάβει δράση ο στρατός σε διάφορες πόλεις όπου κυβερνούν οι αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί, τονίζοντας πως σκοπός του είναι η επιβολή της τάξης.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο ρεπουμπλικάνος είχε αναγγείλει πως θα «έστελνε όλα τα στρατεύματα που είναι αναγκαία» για την προστασία του Πόρτλαντ, διατεινόμενος ότι στη μεγαλούπολη «μαινόταν πόλεμος».

Η Κάριν Ίμεργκουτ όμως εμπόδισε, τουλάχιστον προσωρινά, την απόφαση αυτή.

Σε απόφασή της, έκτασης 106 σελίδων, που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, έκρινε ότι δεν υπάρχει στο Πόρτλαντ καμιά «εξέγερση», ούτε «κίνδυνος εξέγερσης», που θα δικαιολογούσε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για να υποκαταστήσει ή να υποστηρίξει τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στην απόφασή της μπορεί πάντως να ασκηθεί έφεση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Από τον Ιούνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Εθνοφρουρά, σώμα εφεδρείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σε πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, όπως το Λος Άντζελες και η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, αψηφώντας την αντίθετη άποψη των τοπικών αρχών.

Κρίνοντας ότι οι ΗΠΑ υφίστανται «εισβολή» από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό», ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του.

Η ανάπτυξη μονάδων της Εθνοφρουράς αμφισβητείται έντονα, πολλές φορές στις δικαστικές αίθουσες.

Πηγή: Reuters