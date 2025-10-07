Για «εξέγερση» στο Πόρτλαντ χωρίς αποδείξεις κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ – Εξετάζει την αποστολή στρατού

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «εξέγερση» βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Πόρτλαντ του Όρεγκον, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδείξεις. Όπως είπε, εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μέλη της Εθνοφρουράς στην περιοχή, επικαλούμενος αύξηση της εγκληματικότητας.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αναφέρει σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι εξετάζει να επικαλεστεί τον Νόμο Εξέγερσης του 1792, ο οποίος του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για τη διατήρηση της τάξης σε περιπτώσεις έντονης κοινωνικής αναταραχής.

Η πιθανή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου νόμου θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, καθώς έχει να εφαρμοστεί εκτεταμένα από τη δεκαετία του 1960, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με μεγάλες ρατσιστικές ταραχές.

Πηγή: Reuters

