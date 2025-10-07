Φρίκη στα Καμένα Βούρλα: Σκύλος βρέθηκε πυροβολημένος με δεκάδες σκάγια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκύλος - Καμένα Βούρλα

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα, όταν σκύλος βρέθηκε αιμόφυρτος και βαριά τραυματισμένος από πυροβολισμούς μέσα σε γειτονιά. Άγνωστοι δράστες, αδίστακτοι και ασυνείδητοι, τον πυροβόλησαν με κυνηγετικό όπλο σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Star, το ανυπεράσπιστο ζώο, γεμάτο αίματα και πληγές από σκάγια, σερνόταν στους δρόμους προσπαθώντας να σωθεί. Μέσα στον πόνο του, κατάφερε να φτάσει μπροστά στην αυλή ενός σπιτιού, όπου το εντόπισε μια νεαρή γυναίκα, η Κέλλυ, που έσπευσε να το βοηθήσει χωρίς δεύτερη σκέψη.

Χάρη στην άμεση αντίδρασή της, το σκυλάκι μεταφέρθηκε αμέσως σε κτηνιατρείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με την κτηνιατρική εξέταση, το σώμα του ήταν διάτρητο από περισσότερα από 60 σκάγια, κάτι που δείχνει τη σφοδρότητα της επίθεσης. Το ζώο βρισκόταν σε σοκ, έκλαιγε και υπέφερε έντονα, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική φροντίδα και συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη.

Ο κτηνίατρος κατάφερε να αφαιρέσει μέρος των σκαγιών, χωρίς όμως να μπορέσει να απομακρύνει όλα, καθώς αρκετά έχουν εισχωρήσει βαθιά στους ιστούς του ζώου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να ζητούν την άμεση τιμωρία των δραστών. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

05:10 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

03:58 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

02:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

01:07 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

