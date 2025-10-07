Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι, μέρα μεσημέρι, στην Χερσόνησο – ΒΙΝΤΕΟ

Με απίστευτο θράσος, ένα ζευγάρι τουριστών στη Χερσόνησο αποφάσισε μέρα μεσημέρι να «βουτήξει» ένα μηχανάκι και να εξαφανιστεί σαν να μην τρέχει τίποτα. Το περιστατικό, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο κέντρο της περιοχής, αποκαλύπτει την ψυχραιμία με την οποία έδρασαν οι δύο Βρετανοί παραθεριστές, αλλά και την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας που τους εντόπισε λίγο αργότερα.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το κεντρικό δελτίο του Star, φαίνονται οι δύο τους να περπατούν αμέριμνοι, όταν ο άνδρας σταματά ξαφνικά μόλις αντικρίζει ένα σταθμευμένο μηχανάκι. Η γυναίκα προσπαθεί να τον συγκρατήσει, όμως εκείνος δεν αντιστέκεται στον πειρασμό. Πλησιάζει το όχημα, ανεβαίνει πάνω του, το βάζει μπροστά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι δυο τους έχουν εξαφανιστεί από το σημείο.

Η χαρά τους όμως δεν κράτησε πολύ. Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το δίκυκλο, στο οποίο είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Οι δράστες, δύο 34χρονοι Βρετανοί, αντί να περάσουν τη νύχτα τους σε ξενοδοχείο, κατέληξαν στα κρατητήρια.