Θάνατος εγκύου στην Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία της 28χρονης, μετά την εκταφή – «Η αδερφή μου δολοφονήθηκε»

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, καθώς ολοκληρώθηκε η νεκροψία που ακολούθησε την εκταφή της σορού. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, βυθισμένη στο πένθος, ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν εκείνη τη μοιραία ημέρα.

Η κηδεία της 28χρονης Σπυριδούλας είχε γίνει αμέσως μετά τον θάνατό της. Ωστόσο, ύστερα από αίτημα της οικογένειας, έγινε εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια που οδήγησαν στον χαμό τόσο της ίδιας όσο και του αγέννητου παιδιού της.

Η εκταφή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, η νεκροψία ολοκληρώθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Από τη σορό ελήφθησαν δείγματα που θα εξεταστούν τοξικολογικά, με στόχο να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου.

Η οικογένεια ζητά να μάθει αν στο νοσοκομείο χορηγήθηκε το σωστό φάρμακο που είχε ορίσει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο αλλά στο σπίτι του, λόγω μεικτής εφημερίας. Επίσης, ερευνάται αν, όταν η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, της δόθηκε εγκαίρως αδρεναλίνη, η οποία θα μπορούσε να τη σώσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση, με μοναδική ενδεδειγμένη θεραπεία την αδρεναλίνη. Ωστόσο, έγγραφα που έχουν έρθει στο φως αναφέρουν ότι την κρίσιμη στιγμή δεν της χορηγήθηκε αδρεναλίνη, αλλά κορτιζόνη, κάτι που ενδέχεται να αποδείχθηκε μοιραίο.

Η νεκροτομή ολοκληρώθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου μεταφέρθηκε η σορός της 28χρονης μετά την εκταφή. Από τα δείγματα που συλλέχθηκαν, οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν ο θάνατος οφείλεται σε αναφυλακτική αντίδραση από τη χορήγηση αντιβίωσης και αν η έγκαιρη χρήση αδρεναλίνης θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

Η αδελφή της 28χρονης, μιλώντας στον ANT1, δήλωσε: «Προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ και δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης. Δόθηκε κάποιο άλλο φάρμακο που δεν βοήθησε πουθενά. Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας ανέφερε: «Ήμουν έξω από το δωμάτιο και τους άκουγα να ψάχνουν αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν μέσα, αλλά ψάχνανε παντού».

Η οικογένεια περιμένει τώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που ίσως δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα που τους βασανίζει: αν ο θάνατος της Σπυριδούλας και του παιδιού της θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.