Θάνατος εγκύου στην Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία της 28χρονης, μετά την εκταφή – «Η αδερφή μου δολοφονήθηκε»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άρτα, 28χρονη, έγκυος

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, καθώς ολοκληρώθηκε η νεκροψία που ακολούθησε την εκταφή της σορού. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, βυθισμένη στο πένθος, ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν εκείνη τη μοιραία ημέρα.

Η κηδεία της 28χρονης Σπυριδούλας είχε γίνει αμέσως μετά τον θάνατό της. Ωστόσο, ύστερα από αίτημα της οικογένειας, έγινε εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια που οδήγησαν στον χαμό τόσο της ίδιας όσο και του αγέννητου παιδιού της.

Η εκταφή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, η νεκροψία ολοκληρώθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Από τη σορό ελήφθησαν δείγματα που θα εξεταστούν τοξικολογικά, με στόχο να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου.

Η οικογένεια ζητά να μάθει αν στο νοσοκομείο χορηγήθηκε το σωστό φάρμακο που είχε ορίσει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο αλλά στο σπίτι του, λόγω μεικτής εφημερίας. Επίσης, ερευνάται αν, όταν η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, της δόθηκε εγκαίρως αδρεναλίνη, η οποία θα μπορούσε να τη σώσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση, με μοναδική ενδεδειγμένη θεραπεία την αδρεναλίνη. Ωστόσο, έγγραφα που έχουν έρθει στο φως αναφέρουν ότι την κρίσιμη στιγμή δεν της χορηγήθηκε αδρεναλίνη, αλλά κορτιζόνη, κάτι που ενδέχεται να αποδείχθηκε μοιραίο.

Η νεκροτομή ολοκληρώθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου μεταφέρθηκε η σορός της 28χρονης μετά την εκταφή. Από τα δείγματα που συλλέχθηκαν, οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν ο θάνατος οφείλεται σε αναφυλακτική αντίδραση από τη χορήγηση αντιβίωσης και αν η έγκαιρη χρήση αδρεναλίνης θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

Η αδελφή της 28χρονης, μιλώντας στον ANT1, δήλωσε: «Προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ και δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης. Δόθηκε κάποιο άλλο φάρμακο που δεν βοήθησε πουθενά. Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας ανέφερε: «Ήμουν έξω από το δωμάτιο και τους άκουγα να ψάχνουν αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν μέσα, αλλά ψάχνανε παντού».

Η οικογένεια περιμένει τώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που ίσως δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα που τους βασανίζει: αν ο θάνατος της Σπυριδούλας και του παιδιού της θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πιερρακάκης για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού: Η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια – Υποχωρεί το δημό...

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα

Η Microsoft ετοιμάζεται να λανσάρει δωρεάν Xbox Cloud Gaming με διαφημίσεις

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
05:10 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι, μέρα μεσημέρι, στην Χερσόνησο – ΒΙΝΤΕΟ

Με απίστευτο θράσος, ένα ζευγάρι τουριστών στη Χερσόνησο αποφάσισε μέρα μεσημέρι να «βουτήξει»...
04:59 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Φρίκη στα Καμένα Βούρλα: Σκύλος βρέθηκε πυροβολημένος με δεκάδες σκάγια

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα, όταν σκύλος βρέθηκε αιμόφυρτος και βα...
02:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Αυλώνας Αττικής: Μεγάλη καταστροφή σε αποθήκη με ζωοτροφές – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη με ζωοτροφές στον Αυλώνα Ατ...
01:07 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πλακιάς: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να ανασύρει και να εξετάσει αντικειμενικά τη μήνυση»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς μετά το αίτημα του Πά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης