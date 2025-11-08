Πετάξαμε με Mirage 2000-5 στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μία μοναδική ευκαιρία πτήσης με μαχητικό Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε για λογαριασμό του enikos.gr.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το μαχητικό πηγαίνει με ταχύτητα άνω των 1.200 χλμ/ώρα. Πετάμε σε χαμηλό ύψος. Κάποια στιγμή ο κυβερνήτης θέλει να στρίψει αριστερά. Η απόφαση είναι στιγμιαία και η κίνηση ακαριαία. Κόβει τον μοχλό ή στικ προς τα αριστερά. Το μαχητικό υπακούει. Στρίβει σαν δαιμονισμένο. Όμως το ανθρώπινο σώμα υποφέρει. Σφίγγει η φόρμα anti-G. Σφίγγω κι εγώ όσο μπορώ. Χέρια, πόδια, κοιλιά. Παίρνω γρήγορες και μεγάλες ανάσες. Είναι η στιγμή που τα G ανεβαίνουν όσο το μαχητικό κόβει με μεγάλη ταχύτητα. 4… 5… 6,4 G. Το σώμα υποφέρει. Αισθάνομαι τα πάντα μέσα μου να γυρίζουν. Σφίγγομαι και συνεχίζουμε την πτήση.

Αυτή ήταν η αρχή όσων κατέγραψα πετώντας με το διθέσιο Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας, στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα.

Σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας, που τιμά τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και η Πολεμική Αεροπορία επέλεξε, μετά από κλήρωση, πέντε δημοσιογράφους να πετάξουν με τρεις διαφορετικούς τύπους μαχητικών. Δύο Mirage 2000-5, δύο F-16 και ένα F-4 Phantom βρέθηκαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όπου ακόμη και στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκουν στο προσωπικό εδάφους – όπως μηχανικοί ή υγειονομικοί – είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία γερή δόση σε πτήση εθισμού.

Τα Mirage 2000-5 αποκτήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία το 2007. Εδώ και σχεδόν 20 χρόνια θωρακίζουν απ’ άκρη σ’ άκρη το Αιγαίο, ενώ οι αντίπαλοι έχουν να λένε για τους ελιγμούς που μπορούν να κάνουν. Μεταξύ άλλων, φέρουν τους στρατηγικούς πυραύλους Scalp, που μπορούν να πλήξουν επίγειους στόχους σε βάθος 500 χλμ.

Πριν από την πτήση μας χρειάστηκε να περάσουμε μία βασική εκπαίδευση σχετικά με τις λειτουργίες του αεροσκάφους.

«Το πιο σημαντικό για σήμερα, το Νο1, είναι το pin του καθίσματος», μας εξηγούσε ο ένας από τους πιλότους των Mirage, δείχνοντάς μας σε έναν υπολογιστή τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουμε για την απασφάλιση ενός κρίσιμου συστήματος του καθίσματος του μαχητικού. Ένα μικρό κόκκινο καρφί σε σχήμα “Τ”, το οποίο έπρεπε να αφαιρεθεί με ευλαβική προσοχή και να μην πέσει κατά λάθος από το χέρι, διότι αν συμβεί, θα πρέπει αυτόματα να ματαιωθεί η πτήση.

Φορέσαμε τη στολή anti-G με τα σωστικά, που είναι απαραίτητα για ακραίες συνθήκες.

«Αυτή είναι η anti-G. Ανάλογα με τα G που δέχεσαι, αυτή φουσκώνει ώστε να κρατάει το αίμα στα πόδια», μου εξηγεί ο ένας από τους «σώστες» τη στιγμή που μου φοράει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Λίγο μετά… η προετοιμασία του αεροσκάφους. Τελευταίοι έλεγχοι από το προσωπικό εδάφους. Μας ετοιμάζουν στο, ομολογουμένως, στενό κόκπιτ. Τόσο στενό που αισθάνεσαι ότι φοράς το αεροσκάφος.

Ξεκινά η διαδικασία της τροχοδρόμησης… και η απογείωση…

Κατευθυνθήκαμε στο κεντρικό Αιγαίο. Ανατολικά της Σκύρου χαράξαμε πορεία βόρεια.

Στον Άγιο Ευστράτιο, ένα χαμηλό κοντινό πέρασμα πάνω από την Ασπίδα με την επιγραφή «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ». Το μνημείο είναι αφιερωμένο στον υποσμηναγό Νικόλαο Σαλμά, που το 1992 έχασε τη ζωή του με Mirage F1 κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικά F-16.

Κυβερνήτης του μαχητικού είναι ο Διοικητής της 331 Μοίρας «ΘΗΣΕΑΣ», Δημήτρης Νικολόπουλος. Ποιες είναι οι καταπονήσεις που δέχεται το σώμα;

«Πετάξαμε σε χαμηλό ύψος, η επιτάχυνση της βαρύτητας ήταν πολύ μεγαλύτερη, είχαμε μεγάλη ταχύτητα με αρκετές στροφές, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να σφιγγόμαστε για να μην λιποθυμήσουμε», εξηγεί.

Συνεχίσαμε προς το Άγιο Όρος, εκεί όπου ο ερημίτης μοναχός Ιωσήφ ανεμίζει την ελληνική σημαία κάθε φορά που βλέπει ελληνικά μαχητικά να περνούν από εκεί, ξυρίζοντας τις ακτογραμμές του Αιγαίου.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Mirage είναι οι κλειστές αερομαχίες, με αντιπάλους του να το αποκαλούν «εφιάλτη των αιθέρων».

«Είναι δελταπτέρυγο αεροσκάφος, με πολύ μικρή γωνία στροφής, και σε κατάσταση μάχης μας δίνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η ταχύτητα σήμερα που πιάσαμε, περίπου 600 μίλια, χοντρικά στα 1.000 χλμ/ώρα», μου λέει στην ενδοσυνεννόηση ο Μοίραρχος Δημήτρης Νικολόπουλος.

Τον ρωτάω για τα όρια του αεροπλάνου: «Φτάνουν μέχρι;»

– «Μέχρι 1,7 την ταχύτητα του ήχου, περίπου στα 1.800 χλμ/ώρα», απαντά.

Η Ελλάδα διαθέτει μία Μοίρα Mirage 2000-5, που μαζί με τα Rafale, τα αναβαθμισμένα F-16 σε Viper και τα F-35 που ακολουθούν, προχωρά στη μετάβαση στη νέα εποχή.

Στην 114 Πτέρυγα Μάχης βρέθηκε το «πρώτο γεράκι» της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

«Με πόση αυτοπεποίθηση μπορεί να κοιτά η Πολεμική Αεροπορία τις γειτονικές χώρες μετά τις προμήθειες που ακούμε ότι γίνονται τελευταία;» τον ρωτάμε, και απαντά:

«Ο καθένας μπορεί να προμηθεύεται ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να μιλώ για τη δική μου Αεροπορία και θα σας πω ότι έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το όραμα είναι να διατηρήσουμε την υπεροχή έναντι αυτών οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα μας».