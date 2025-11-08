Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν

Enikos Newsroom

διεθνή

Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν

Η ναυτική δύναμη κατά της πειρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως εγγυήθηκε την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που έγινε στόχος επίθεσης πειρατών προχθές Πέμπτη το πρωί στα ανοικτά της Σομαλίας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες πως καταγράφεται πλέον αναζωπύρωση των ενεργειών του είδους στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά από το Κέρας της Αφρικής.

Η Σομαλία ήταν άλλοτε συνώνυμη με τις εφόδους πειρατών που σκοπό είχαν την απόσπαση λύτρων. Ωστόσο δεν είχε καταγραφτεί κανένα επεισόδιο αυτής της φύσης για μήνες.

«Έπειτα από πρώτη επίδειξη ισχύος», οι πειρατές «εγκατέλειψαν το εμπορικό δεξαμενόπλοιο», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η ναυτική δύναμη της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι «τα 24 μέλη του πληρώματος είναι σώα» και δεν υπήρξε «κανένας» τραυματισμός.

Στα μέλη του πληρώματος συγκαταλέγονται πέντε έλληνες ναυτικοί, όπως μετέδωσε χθες το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι οπλισμένοι πειρατές επιτέθηκαν στο Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο που εκμεταλλεύεται η ελληνική εταιρεία Latsco Marine Management Inc., καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σίκα, στην πολιτεία Γκουτζάρατ της Ινδίας, στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, προχθές το πρωί.

Η ναυτική δύναμη ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για να εντοπίσει τους πειρατές, οι οποίοι συνεχίζουν να δρουν στην περιοχή, κι ότι θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αν συλληφθούν.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανέφερε από την πλευρά της νωρίτερα ότι το Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο μήκους 183 μέτρων, προσεγγίστηκε από πίσω από μικρό σκάφος κι ότι οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ με ελαφριά όπλα και εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων (RPG).

Η επίθεση καταγράφτηκε τρεις ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πειρατών να επιβιβαστούν σε άλλο τάνκερ, το MV Stolt Sagaland, στα ανοικτά της Σομαλίας.

Τέσσερις ένοπλοι προσπάθησαν να ανέβουν στο σκάφος, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του γαλλικού κέντρου ναυτικής ασφάλειας MICA Center. Όμως άνδρες ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας πάνω στο σκάφος τους έτρεψαν σε φυγή, έπειτα από ανταλλαγές πυρών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα μπορεί να μείνει το ρύζι εκτός ψυγείου – Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο δηλητηρίασης

Ο σπόρος των μύθων από τη Ρουμανία που είναι πλούσιος σε πρωτεΐνη και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματος

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις του Google Maps που θα αλλάξουν τον τρόπο που οδηγείτε

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:14 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Για εκκένωση της Τεχεράνης λόγω λειψυδρίας προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιράν – «Χωρίς πόσιμο νερό σε δύο εβδομάδες»

Σοβαρή προειδοποίηση εξέδωσε η Τεχεράνη, καθώς η παρατεταμένη λειψυδρία απειλεί την πρωτεύουσα...
05:05 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι: Στους 14 αυξήθηκαν οι νεκροί – Βίντεο από την στιγμή της πτώσης

Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε την Παρασκευή στο σημείο όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της ...
04:57 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση τη νύχτα της Παρασκευής προ...
04:33 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Στο έλεος της κακοκαιρίας Ιταλία και Ισπανία: Σαρωτικές καταιγίδες έχουν μετατρέψει τους δρόμους… ποτάμια – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στη Σικελία, μετατρέποντας τις Συρακούσες σ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς