Συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι: Στους 14 αυξήθηκαν οι νεκροί – Βίντεο από την στιγμή της πτώσης

Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε την Παρασκευή στο σημείο όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS στη Λούισβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, με αποτέλεσμα ο απολογισμός των νεκρών να ανέβει στους 14, όπως ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

UPDATE: Another victim has been located at the crash site this evening. This brings the total number of known fatalities to 14. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/vcfDQhCwMF — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 8, 2025

Το αεροπλάνο τύπου McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS, που είχε προορισμό τη Χαβάη, κατέπεσε την Τρίτη το απόγευμα, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του. Η συντριβή προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και μεγάλη πυρκαγιά, βυθίζοντας την περιοχή στο πένθος.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone, το οποίο δείχνει το σημείο της τραγωδίας με τεράστιο, καμένο πεδίο γεμάτο συντρίμμια, σε μικρή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι.

Ο Τοντ Ίνμαν, μέλος του NTSB, δήλωσε την Πέμπτη πως θα εξεταστεί ολόκληρο το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους για να προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής. Όπως έγινε γνωστό, το McDonnell Douglas MD-11 είχε περάσει έξι εβδομάδες συντήρησης τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στο Σαν Αντόνιο.

Παράλληλα, εννέα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται από το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λούισβιλ. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναστείλει προσωρινά την απομάκρυνση των συντριμμιών, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν άλλα θύματα.