GNTM: Η Αγγέλικα Κύρου αποχώρησε από τον διαγωνισμό μόδας – «Απογοητεύτηκα από τον εαυτό μου»

Η Αγγέλικα Κύρου αποχώρησε από το GNTM 2025 στο επεισόδιο της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, ύστερα από μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της φετινής σεζόν. Στην τελική δυάδα βρέθηκε μαζί με τη Ραφαηλία Ζυγκιρίδη, όμως η φωτογραφία της κρίθηκε η πιο αδύναμη, οδηγώντας την στην αποχώρηση.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, θέλοντας να την εμψυχώσει, της είπε πως «τίποτα δεν τελειώνει εδώ», υπενθυμίζοντάς της ότι η πορεία της δεν σταματά με το τέλος του ριάλιτι. Η Αγγέλικα, εμφανώς συγκινημένη, απάντησε: «Απογοητεύτηκα από τον εαυτό μου, όμως έμαθα πράγματα και θα προσπαθήσω έξω να τα εφαρμόσω», δείχνοντας πως αποχώρησε με αξιοπρέπεια και διάθεση για εξέλιξη.

Η δοκιμασία αποχώρησης πραγματοποιήθηκε στην ορεινή Κορινθία, μέσα σε μια στάνη με πρόβατα, όπου τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν σε fashion icon βοσκούς και βοσκοπούλες. Ήταν μια εξουθενωτική και ιδιαίτερα απαιτητική φωτογράφιση, που δοκίμασε τα όρια των διαγωνιζομένων. Οι Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, σε ρόλο art directors, ανέβασαν τον πήχη, προκαλώντας ένταση και απρόβλεπτες αντιδράσεις μέσα στο πλατό.

