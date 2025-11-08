Shutdown στις ΗΠΑ: Σε οριακό σημείο τα αεροδρόμια – Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, αριθμός πέντε φορές μεγαλύτερος από εκείνον της Πέμπτης, σύμφωνα με το FlightAware. Οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται πλέον να ακυρώνουν περίπου 9.000 πτήσεις την ημέρα, καθώς το κυβερνητικό shutdown προκαλεί σοβαρή υποστελέχωση στον τομέα των αερομεταφορών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς όλο και περισσότεροι ελεγκτές πτήσεων απέχουν από τα καθήκοντά τους, γνωρίζοντας ότι θα χάσουν και δεύτερο μισθό λόγω της στάσης πληρωμών. Όπως προειδοποίησε ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι στο Fox News, το ποσοστό των ακυρώσεων ενδέχεται να αυξηθεί από το αρχικό 10% στο 15% ή και 20%.

Στα αεροδρόμια της χώρας επικρατεί πρωτοφανής ταλαιπωρία. Στο αεροδρόμιο Τζωρτζ Μπους του Χιούστον, επιβάτες ξάπλωσαν στο πάτωμα περιμένοντας στους ατελείωτους ελέγχους διαβατηρίων, ενώ το Αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσιγκτον επλήγη περισσότερο από όλα, με τουλάχιστον 74 πτήσεις —ποσοστό 16% των αφίξεων— να ακυρώνονται. Αντίθετα, στα αεροδρόμια Ο’Χέαρ, Ατλάντα, Ντένβερ και Ντάλας–Φορτ Γουόρθ οι ακυρώσεις περιορίστηκαν περίπου στο 3%.

Ανάμεσα στις εταιρείες που επηρεάστηκαν, η Delta Air Lines ακύρωσε περίπου 170 πτήσεις, η American Airlines ακυρώνει 220 καθημερινά μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Southwest Airlines προχωρά σε ακόμη 120 ακυρώσεις ημερησίως.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των ακυρώσεων στα μεγαλύτερα αεροδρόμια, που σήμερα βρίσκεται γύρω στο 4%, θα φτάσει ως και 10% την επόμενη εβδομάδα. Η FAA έχει ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν τις πτήσεις σε 40 μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στους πύργους ελέγχου.

Η υπηρεσία υπογράμμισε ότι οι περικοπές κρίνονται αναγκαίες, καθώς πολλοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα με υποχρεωτικές υπερωρίες, λόγω της πίεσης που προκαλεί η υποστελέχωση.

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λογιόλα του Μέριλαντ, Κέρι Ταν, σχολίασε πως «οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε αχαρτογράφητο έδαφος». Όπως εξήγησε, «η αβεβαιότητα που σχετίζεται με το κλείσιμο της κυβέρνησης καθιστά δύσκολο για τις εταιρείες να σχεδιάσουν ορθολογικά την αντίδρασή τους στις παρενέργειες του shutdown».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να επιστρέφουν τα χρήματα των επιβατών των οποίων οι πτήσεις ακυρώνονται. Ωστόσο, δεν υποχρεούνται να καλύπτουν έξοδα όπως φαγητό ή διαμονή, εκτός αν η ακύρωση ή η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους που εμπίπτουν στον έλεγχό τους.

Πηγή: Associated Press