Άννα Αδριανού για Νίκο Βασταρδή: «Ο πατέρας μου έλεγε ότι αν ποτέ πάνε να με εκτελέσουν θα χαρώ τη διαδρομή»

Η Άννα Αδριανού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24, όπου μίλησε για τον πατέρα της, τον αείμνηστο και σπουδαίο ηθοποιό Νίκο Βασταρδή.

Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή της, έναν πατέρα που, όπως είπε, συνδύαζε δοτικότητα, προστασία και ελευθερία. «Ήταν ο ιδανικός μπαμπάς που θα μπορούσε να έχει κάποιος, γιατί ήταν πολύ δοτικός, πολύ προστατευτικός και πολύ φιλελεύθερος ταυτόχρονα. Μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Ο πατέρας μου ποτέ δεν με μάλωσε, δεν με απαξίωσε, μιλάγαμε για όλα. Κάθε φορά μου έλεγε, “εγώ δεν θα σου πω τι θα κάνεις, αυτό που θα σου πω είναι οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου να μετρήσεις τα υπέρ και τα κατά, αν αντέχεις τα κατά”. Γιατί κάθε πράγμα έχει και ένα κομμάτι δύσκολο. Ίσως αυτό που θα πω είναι πρώτη φορά που θα ακουστεί. Ο πατέρας μου ήταν το αντίθετο της εικόνας που βλέπατε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με συγκίνηση αποκάλυψε: «Ο πατέρας μου πέθανε στα χέρια μου», περιγράφοντας έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα και απίστευτο χιούμορ. «Ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός και είχε μια έντονη προσωπικότητα χωρίς να σε καπελώνει. Είχε απεριόριστο και απίστευτο χιούμορ. Έλεγε ότι αν ποτέ πάνε να με εκτελέσουν θα χαρώ τη διαδρομή. Και το εννοούσε. Δηλαδή, εμένα που πέθανε στα χέρια μου, ξέρω πολύ καλά ότι μέχρι την τελευταία στιγμή έψαχνε τι είναι το καλύτερο που μπορεί να του δώσει αυτή η στιγμή, όσο οδυνηρή κι αν ήταν».

Η Άννα Αδριανού μίλησε, τέλος, για τη φιλοσοφία ζωής του πατέρα της, μια στάση φωτεινή και αισιόδοξη. «Ο πατέρας μου είχε έναν ψυχισμό που σε όλα έβλεπε την καλή πλευρά. Πάντα μου έλεγε, “μην πας να προδικάσεις το μέλλον, το μέλλον είναι σαν μια επιταγή· θα έτρεχες να την εισπράξεις από πριν;”. Δεν ξεπερνιέται ποτέ ο χαμός των γονιών μας».