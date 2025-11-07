Πάτρα: Ανήλικοι εκβίαζαν συμμαθητές τους – Ζητούσαν χρήματα για να μην τους ξυλοκοπήσουν και προκαλέσουν φθορές στα σπίτια τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

συμμορία ανηλίκων

Πρωτοφανές περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας έχει αναστατώσει την Πάτρα, καθώς δύο 14χρονοι κατηγορούνται ότι εκβίαζαν συνομηλίκους τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά των 50 ή 100 ευρώ για να μην τους επιτεθούν ή προκαλέσουν φθορές στα σπίτια τους. Η υπόθεση αφορά μαθητές του ίδιου Γυμνασίου, με τουλάχιστον δύο θύματα, ενώ τρεις από τους εμπλεκομένους είναι συμμαθητές στο ίδιο σχολείο.

Η Ασφάλεια Πατρών ταυτοποίησε τους δράστες και προχώρησε στη σύνταξη δικογραφίας για απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την έρευνα που έφερε στο φως η ιστοσελίδα tempo24.news, οι δύο ανήλικοι φέρονται να απειλούσαν συστηματικά τους συνομηλίκους τους από τις αρχές Οκτωβρίου, ζητώντας χρήματα και προειδοποιώντας ότι θα τους ξυλοκοπήσουν ή θα προκαλέσουν ζημιές στα σπίτια τους αν δεν πληρωθούν.

Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας τις καταγγελίες, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του ενός δράστη, όπου εντόπισαν στη σχολική του τσάντα ένα τετράδιο. Σε αυτό ήταν γραμμένα τα ονόματα των παθόντων, ημερομηνίες και τα ποσά των 50 και 100 ευρώ που φέρεται να ζητούσαν από κάθε παιδί.

Τη μεγαλύτερη διάσταση στην υπόθεση έδωσε η καταγγελία ενός ακόμη 14χρονου, ο οποίος στις 24 Οκτωβρίου 2025 ανέφερε ότι οι δράστες τον απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά, ζητώντας του 50 ευρώ μέσα σε προθεσμία. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών ότι οι ανήλικοι ίσως είχαν στοχοποιήσει περισσότερα παιδιά.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και κατά των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας. Την υπόθεση έχει ήδη αναλάβει αρμόδιος εισαγγελέας, με τις έρευνες να συνεχίζονται και όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται για τυχόν επιπλέον θύματα, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε γονείς και στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις του Google Maps που θα αλλάξουν τον τρόπο που οδηγείτε

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:22 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας

Έφυγε από την ζωή ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησ...
22:55 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των εμπλεκόμενων – Βίντεο δείχνει μέλη των δύο οικογενειών να καβγαδίζουν κοντά στο σπίτι που μπήκε η βόμβα πριν από το μακελειό

Τα βασικά κενά του μακελειού που σημειώθηκε στα Βορίζια της Κρήτης, επιχειρούν να καλύψουν οι ...
21:38 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε κατοικία στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη – ΦΩΤΟ

Φωτιά σε διώροφη κατοικία ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Πάτρα...
21:15 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής έδωσε το σύνθημα των Χριστουγέννων – Φωταγωγήθηκε το πρώτο δέντρο της Ελλάδας – Δείτε βίντεο

Ο στολισμός του πρώτου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς