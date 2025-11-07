Πάτρα: Ανήλικοι εκβίαζαν συμμαθητές τους – Ζητούσαν χρήματα για να μην τους ξυλοκοπήσουν και προκαλέσουν φθορές στα σπίτια τους

Πρωτοφανές περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας έχει αναστατώσει την Πάτρα, καθώς δύο 14χρονοι κατηγορούνται ότι εκβίαζαν συνομηλίκους τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά των 50 ή 100 ευρώ για να μην τους επιτεθούν ή προκαλέσουν φθορές στα σπίτια τους. Η υπόθεση αφορά μαθητές του ίδιου Γυμνασίου, με τουλάχιστον δύο θύματα, ενώ τρεις από τους εμπλεκομένους είναι συμμαθητές στο ίδιο σχολείο.

Η Ασφάλεια Πατρών ταυτοποίησε τους δράστες και προχώρησε στη σύνταξη δικογραφίας για απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την έρευνα που έφερε στο φως η ιστοσελίδα tempo24.news, οι δύο ανήλικοι φέρονται να απειλούσαν συστηματικά τους συνομηλίκους τους από τις αρχές Οκτωβρίου, ζητώντας χρήματα και προειδοποιώντας ότι θα τους ξυλοκοπήσουν ή θα προκαλέσουν ζημιές στα σπίτια τους αν δεν πληρωθούν.

Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας τις καταγγελίες, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του ενός δράστη, όπου εντόπισαν στη σχολική του τσάντα ένα τετράδιο. Σε αυτό ήταν γραμμένα τα ονόματα των παθόντων, ημερομηνίες και τα ποσά των 50 και 100 ευρώ που φέρεται να ζητούσαν από κάθε παιδί.

Τη μεγαλύτερη διάσταση στην υπόθεση έδωσε η καταγγελία ενός ακόμη 14χρονου, ο οποίος στις 24 Οκτωβρίου 2025 ανέφερε ότι οι δράστες τον απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά, ζητώντας του 50 ευρώ μέσα σε προθεσμία. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών ότι οι ανήλικοι ίσως είχαν στοχοποιήσει περισσότερα παιδιά.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και κατά των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας. Την υπόθεση έχει ήδη αναλάβει αρμόδιος εισαγγελέας, με τις έρευνες να συνεχίζονται και όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται για τυχόν επιπλέον θύματα, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε γονείς και στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.