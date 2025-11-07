Συγκινεί η Καίτη Φίνου: «Τα δύο πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός…»

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (7/11), από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η αδελφή της Καίτης Φίνου, Μαίρη. Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook.

Στην δημοσίευσή της, η Καίτη Φίνου ανέβασε τρεις φωτογραφίες της αδελφής της και έγραψε: «22.30 μάθαινα πως σε πάνε επειγόντως με ανακοπή στο Τζάνειο. 23.30 μαθαίνουμε από τον νευροχειρουργό πως δυστυχώς είναι θέμα ωρών… Και ξημερώνοντας των Αρχαγγέλων κάπου στη 01.00 σε βλέπω να κοιμάσαι ήρεμη, πανέμορφη σαν άγγελος…

Έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, τόσο ήρεμα… Κι άφησες πίσω σου τόσο πόνο… Τα 2 πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός… Τώρα 7 χρόνια μετά νομίζω πως σε… ξέχασα… όχι σε θυμάμαι… σε ξέχασα… σε θυμάμαι… δεν ξέρω τελικά αν σε ξέχασα ή αν σε θυμάμαι, αυτό που ξέρω είναι πως κάθε μέρα θα πω για κάποιο λόγο τ’ όνομά σου, θα δω σίγουρα κάποια φωτογραφία σου ψάχνοντας κάποια δική μου… και σε σπάνιες στιγμές ήθελα να είσαι στο σπίτι σου να μιλούσαμε για τα όσα συμβαίνουν στην ζωή μου, να κουτσομπολέψουμε να γελάσουμε για κάτι που είδαμε στην τηλεόραση και να κεραστούμε αντί για ποτό ιατρικές εξετάσεις χαχα…

Τελικά λείπεις αλλά είναι τέτοια η καθημερινότητά μου που μου “απαγορεύει” τον πόνο για σένα και την Γιάννα… Τα λέμε…».