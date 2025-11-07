Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ξέσπασε για την Κύπρο και την Eurovision – «Πάρθηκε μια απόφαση που προσβάλλει τους ντόπιους καλλιτέχνες»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαυρίκιος Μαυρικίου
Φωτογραφία:gk_art_photography

Την Πέμπτη (6/11), ανακοινώθηκε πως η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από την Αντιγόνη, στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου το πρωί της Παρασκευής, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, και ξέσπασε για τον τρόπο με τον οποίο για ακόμα μία χρονιά επιλέχθηκε ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον αγαπημένο μουσικό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μουσικός εξήγησε στην «Super Κατερίνα» πως: «Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Κανείς δεν την ξέρει, ούτε στην Κύπρο την ξέρει κανένας την κοπέλα, που δεν μας φταίει σε τίποτα και είναι γλυκύτατη.

Πραγματικά με συγκινεί πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους να λένε πως ήταν το όνειρό τους, το περίμεναν και προσευχήθηκαν στο Θεό, γιατί και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα και το σέβομαι! Κανείς μας δεν έχει τίποτα με έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι: «Το πρόβλημα το δικό μας, μιλάω εκ μέρους πάρα πολλών Κυπρίων καλλιτεχνών που από χθες έχουμε σπάσει τα τηλέφωνα μεταξύ μας, είναι ότι για άλλη μια φορά πίσω από κλειστές πόρτες πάρθηκε μια απόφαση που προσβάλλει τους ντόπιους καλλιτέχνες. Γιατί δεν τους δόθηκε καν ο λόγος να στείλουν το τραγούδι τους. Δεν γίνεται εδώ και 10 χρόνια να μην εισακούγονται οι Κύπριοι καλλιτέχνες!

Δεν έχουμε πει κάτι για την Αντιγόνη, ούτε είναι το πρόβλημα μας ότι ήταν σε ριάλιτι αναζήτησης ερωτικού συντρόφου και έγινε διάσημη. Ούτε το πρόβλημα μας είναι ότι είναι μια κούκλα, ούτε το πρόβλημα μας είναι ότι η μαμά της είναι γνωστή τηλεοπτική περσόνα με συνεργασίες με το ΡΙΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Τα λέω γιατί υπάρχουν, είναι δεδομένα και αυτά».

Επιπλέον, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είπε πως: «Δεν μας έχουν πει ούτε τα κριτήρια, ούτε καν ποιοι αποφάσισαν. Αν στην ΕΡΤ έβγαζαν ένα αποτέλεσμα και δεν σας έλεγαν ούτε ποιοι είναι, ούτε με ποια κριτήρια αποφάσισαν, δεν θα σας ενοχλούσε αυτό; Δεν μας έχουν πει ούτε ποιοι είναι αυτοί που αποφάσισαν, είναι ανεπίτρεπτο. Προσβάλλουν τον πολιτισμό της Κύπρου, με το να μας αγνοούν έτσι και να μην υπάρχει διαφάνεια».

