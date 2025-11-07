Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Απέφυγε να σχολιάσει τα οικογενειακά σκάνδαλα σε εκδήλωση για το κλίμα – «Θέλω να περιβάλλομαι από ανθρώπους που κάνουν το καλό»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απέφυγε με δεξιοτεχνία να σχολιάσει τα οικογενειακά σκάνδαλα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τη βασιλική οικογένεια, προτιμώντας να επικεντρωθεί στο όραμά του για το περιβάλλον και στο έργο του βραβείου Earthshot, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βραζιλία.

Σε συνέντευξή του στο CNN, μίλησε για την ανάγκη να περιβάλλεται από ανθρώπους «που θέλουν να κάνουν το καλό», αποφεύγοντας κάθε αναφορά στις υποθέσεις του πρίγκιπα Άντριου και του αδελφού του, πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τη δημοσιογράφο Christiane Amanpour, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι επιθυμεί να επιφέρει «αλλαγή προς το καλό» όταν ανέβει στον θρόνο. Η Amanpour του υπενθύμισε τη συνέντευξή του στο Apple TV με τον ηθοποιό Eugene Levy και τον κάλεσε να επεκταθεί στα λόγια του, «δεδομένου ότι υπήρξαν πολλές αλλαγές στην οικογένειά σας τελευταία».

Ο Ουίλιαμ, ωστόσο, παρέκαμψε την έμμεση αναφορά στην απόφαση να αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι του πρίγκιπα Άντριου και στη ρήξη του με τον αδελφό του Χάρι και τη Μέγκαν, απαντώντας ότι προτιμά να εστιάσει στους ανθρώπους που εργάζονται για έναν καλύτερο κόσμο.

«Θέλω να περιβάλλομαι από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αλλαγές και να κάνουν το καλό στον κόσμο», είπε, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.



Παράλληλα, εξήρε «τους λαμπρούς ανθρώπους αυτής της αίθουσας», αποκαλώντας τους «ήρωες δράσης», και τόνισε: «Η αλλαγή θα έρθει από το να τους στηρίξουμε – όχι από όσα κάνω εγώ».

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι παρατηρητές του παλατιού έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά τη στάση του διαδόχου, επισημαίνοντας ότι «σε αντίθεση με τον Χάρι, ο Ουίλιαμ δεν βγάζει τα οικογενειακά στη φόρα δημοσίως».

Ο Ουίλιαμ μίλησε ακόμη για το μήνυμα ελπίδας που θέλει να περάσει στα παιδιά του και στις νεότερες γενιές: «Πρέπει να προσφέρεις ηγεσία και ένα όραμα ότι έρχονται καλά πράγματα και πως δεν είναι όλα αρνητικά. Και για τα παιδιά μου, ειδικά, το να γνωρίζουν ότι ο πλανήτης θα βρίσκεται σε καλύτερη, πιο υγιή κατάσταση χάρη στους ανθρώπους αυτής της αίθουσας είναι κάτι που αγαπώ να τους λέω όταν πηγαίνουν για ύπνο – ότι όλα θα είναι υπέροχα, πως το μέλλον τους θα είναι λαμπερό, όπως και τα προηγούμενα. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους μας».

Και πρόσθεσε: «Ένας κόσμος χωρίς ελπίδα και χωρίς θετικότητα είναι ένα αρκετά καταθλιπτικό μέρος».

Η εκδήλωση στο Ρίο ντε Τζανέιρο για την πέμπτη επέτειο του Earthshot Prize συγκέντρωσε αρκετές προσωπικότητας, με τον Ουίλιαμ να παραδίδει τα βραβεία σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, είπε: «Κατανοώ ότι κάποιοι μπορεί να αισθάνονται απογοητευμένοι σε αυτές τις αβέβαιες εποχές. Κατανοώ ότι υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά να γίνει. Αλλά αυτή δεν είναι ώρα για εφησυχασμό, και η αισιοδοξία που ένιωθα το 2020 παραμένει σήμερα το ίδιο έντονη».

Το βραβείο Earthshot Prize to Protect and Restore Nature απονεμήθηκε στην οργάνωση Re.green για την πρωτοποριακή της δράση αποκατάστασης του χαμένου Ατλαντικού Δάσους της Βραζιλίας.

Το βραβείο για την αναζωογόνηση των ωκεανών, Earthshot Prize to Revive Our Oceans, απονεμήθηκε στη High Seas Alliance για τη συνθήκη «The High Seas Treaty».

Το βραβείο Build a Waste-Free World απονεμήθηκε στη Lagos Fashion Week για την προώθηση βιώσιμης μόδας, ενώ το Friendship έλαβε το βραβείο Fix Our Climate.

Τέλος, η πόλη Μπογκοτά τιμήθηκε με το Earthshot Prize to Clean Our Air για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά 24%.