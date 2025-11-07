Ποιον «ψηφίζει» ιδανικό Πρωθυπουργό η Τεχνητή Νοημοσύνη – Πώς «αξιολογεί» Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα της επικαιρότητας

Μια σειρά ερωτήσεων για το πολιτικό σκηνικό τέθηκαν στις δύο πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης, ChatGPT και DeepSeek.

Πώς μπορεί να μοιάζει ο νέος ή η νέα πρωθυπουργός της Ελλάδας; Πού θα πρέπει να τοποθετηθεί πολιτικά; Πώς να αντιμετωπίσει ζητήματα που αποτελούν «αγκάθια» για την κυβέρνηση; Τι να προτάξει στο μέτωπο της οικονομίας και πώς να κινηθεί στην πολύπλοκη γεωπολιτική σκακιέρα;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα που σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» τέθηκαν στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε ερώτηση για το πώς θα γίνει κάποιος ο ιδανικός πρωθυπουργός της Ελλάδας του 2025, το DeepSeek έδωσε την εξής απάντηση: «Ο ιδανικός Έλληνας πρωθυπουργός του 2025 πρέπει να είναι ένας συνθέτης ρεαλισμού και οράματος. Πρέπει να έχει τα πόδια του στο σκληρό έδαφος των σημερινών προκλήσεων, αλλά και το βλέμμα του στραμμένο σε ένα καλύτερο, δίκαιο και ακμαίο αύριο. Δεν είναι μόνο ένας «διαχειριστής» κρίσεων, αλλά ένας «αρχιτέκτονας» του μέλλοντος. Οι πολίτες ψηφίζουν ελπίδα, αλλά με βάση αξιόπιστα σχέδια και όχι κενές υποσχέσεις».

Σε άλλη ερώτηση όπως «πώς θα πρέπει να τοποθετηθώ πολιτικά; Προτείνεις να κινηθώ σε μια λογική Δεξιάς- Αριστεράς, συστημισμού- αντισυστημισμού ή προόδου- συντήρησης;».

Το ChatGPT απάντησε: «Η εποχή απαιτεί υπέρβαση των παλιών διαχωρισμών. Τοποθετήσου στο κέντρο της πράξης, όχι της θεωρίας: προοδευτικός στις αξίες, ρεαλιστής στη διακυβέρνηση. Μίλα για αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Απόφυγε ταμπέλες. Δώσε έμφαση στην ενότητα και τη λογοδοσία. Ο πολίτης δεν ψηφίζει «Δεξιά ή Αριστερά», αλλά ποιος θα λύσει τα προβλήματά του χωρίς ψέματα».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη “αξιολογεί” και πρόσωπα της επικαιρότητας,

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: Τεχνοκρατικός, προσανατολισμένος στην αποτελεσματικότητα, ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ αλλά φθορά από ζητήματα διαφάνειας και κοινωνικής απόστασης.
  • Νίκος Ανδρουλάκης: Συναινετικός και ευρωπαϊστής, προβάλλει ανανέωση στο Κέντρο, δυσκολεύεται όμως να επιβληθεί επικοινωνιακά.
  • Σωκράτης Φάμελλος: Εμπειρία και μετριοπάθεια, περιορισμένη αναγνωρισιμότητα εκτός κομματικής βάσης
  • Δημήτρης Κουτσούμπας: Σταθερός και έντιμος ηγέτης, το ιδεολογικό άκαμπτο του ΚΚΕ περιορίζει την κυβερνητική του ευελιξία και ρεαλισμό.
  • Αλέξης Χαρίτσης: Νέας γενιάς, ήπιος και τεχνοκρατικός, λείπει ακόμα το ισχυρό πολιτικό αφήγημα
  • Κυριάκος Βελόπουλος: Επικοινωνιακός και λαϊκιστής, απήχηση σε συντηρητικό κοινό, αλλά μικρή αξιοπιστία διακυβέρνησης
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μαχητική, με ισχυρή προσωπικότητα όμως συχνά εμφανίζεται συγκρουσιακή και μονοθεματική
  • Στέφανος Κασσελάκης: Φρέσκο πρόσωπο, σύγχρονο στυλ, αμφισβητείται η πολιτική του εμπειρία και συνέπεια
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: Νέα, δυναμική παρουσία, προκαλεί αντιδράσεις λόγω πολιτικού λόγου
  • Γιάνης Βαρουφάκης: Ριζοσπαστικός, διεθνώς γνωστός, χαρισματικός ρήτορας, θεωρείται όμως απρόβλεπτος
  • Αλέξης Τσίπρας: Εμπειρία διακυβέρνησης και πολιτική οξυδέρκεια. Φέρει ακόμα φθορά από την περίοδο διακυβέρνησής του
  • Μαρία Καρυστιανού: Ειλικρινής και ηθικά ακέραιη, εκφράζει τη φωνή της δικαιοσύνης και της κοινωνίας, όμως στερείται πολιτικής και διοικητικής εμπειρίας
  • Αντώνης Σαμαράς: Έμπειρος, αποφασιστικός και φιλοευρωπαϊστής, η σκληρή ρητορική και το παρελθόν διχασμού περιορίζουν την απήχησή του στο Κέντρο
  • Νίκος Δένδιας: Θεσμικός, σοβαρός, με κύρος στο εξωτερικό, χαμηλός πολιτικός αυθορμητισμός
  • Χάρης Δούκας: Τεχνοκράτης, προβάλλει ήπιο προοδευτικό προφίλ, χρειάζεται μεγαλύτερη πολιτική εμπειρία

