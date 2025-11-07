Μια σειρά ερωτήσεων για το πολιτικό σκηνικό τέθηκαν στις δύο πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης, ChatGPT και DeepSeek.

Πώς μπορεί να μοιάζει ο νέος ή η νέα πρωθυπουργός της Ελλάδας; Πού θα πρέπει να τοποθετηθεί πολιτικά; Πώς να αντιμετωπίσει ζητήματα που αποτελούν «αγκάθια» για την κυβέρνηση; Τι να προτάξει στο μέτωπο της οικονομίας και πώς να κινηθεί στην πολύπλοκη γεωπολιτική σκακιέρα;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα που σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» τέθηκαν στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε ερώτηση για το πώς θα γίνει κάποιος ο ιδανικός πρωθυπουργός της Ελλάδας του 2025, το DeepSeek έδωσε την εξής απάντηση: «Ο ιδανικός Έλληνας πρωθυπουργός του 2025 πρέπει να είναι ένας συνθέτης ρεαλισμού και οράματος. Πρέπει να έχει τα πόδια του στο σκληρό έδαφος των σημερινών προκλήσεων, αλλά και το βλέμμα του στραμμένο σε ένα καλύτερο, δίκαιο και ακμαίο αύριο. Δεν είναι μόνο ένας «διαχειριστής» κρίσεων, αλλά ένας «αρχιτέκτονας» του μέλλοντος. Οι πολίτες ψηφίζουν ελπίδα, αλλά με βάση αξιόπιστα σχέδια και όχι κενές υποσχέσεις».

Σε άλλη ερώτηση όπως «πώς θα πρέπει να τοποθετηθώ πολιτικά; Προτείνεις να κινηθώ σε μια λογική Δεξιάς- Αριστεράς, συστημισμού- αντισυστημισμού ή προόδου- συντήρησης;».

Το ChatGPT απάντησε: «Η εποχή απαιτεί υπέρβαση των παλιών διαχωρισμών. Τοποθετήσου στο κέντρο της πράξης, όχι της θεωρίας: προοδευτικός στις αξίες, ρεαλιστής στη διακυβέρνηση. Μίλα για αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Απόφυγε ταμπέλες. Δώσε έμφαση στην ενότητα και τη λογοδοσία. Ο πολίτης δεν ψηφίζει «Δεξιά ή Αριστερά», αλλά ποιος θα λύσει τα προβλήματά του χωρίς ψέματα».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη “αξιολογεί” και πρόσωπα της επικαιρότητας,