Κατερίνα Καινούργιου για Super Κατερίνα: «Ήταν μια πολύ κακή χρονιά πέρσι, το κανάλι έκανε πολύ καλά και προχώρησε σε αλλαγές»

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

«Επειδή κάναμε μια κουβέντα το καλοκαίρι, όχι για σένα και για μένα, ούτε ο παρουσιαστής όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά και το κανάλι σου λέει “θέλω αλλαγές” μπορεί να επιβάλλει πρόσωπα. Έτσι, με το ζόρι, με το στανιό», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Θα μιλήσω για εμάς. Πέρυσι, η εκπομπή δεν πήγε καλά. Ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την πρωινή ζώνη του Alpha, για εμάς, για τη Super Κατερίνα. Τρίτοι κλείσαμε, εδώ στον Alpha έχουμε συνηθίσει στον πρωταθλητισμό. Ήταν μια κακή χρονιά. Το παίρνω και πάνω μου και το χρεωνόμαστε όλοι», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

«Έγιναν αλλαγές; Όφειλε το κανάλι να κάνει αλλαγές; Πολύ καλά έγινε στη συνέχεια, όπως έδειξε, ότι το κανάλι πήρε την απόφαση να κάνει ριζικές αλλαγές; Απέδωσε; Τέλος», επεσήμανε η Κατερίνα Καινούργιου.

