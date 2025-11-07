Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με 25 μετανάστες – Μεταφέρονται στην Αγυιά

Άλλη μία λέμβος με 25 μετανάστες εντοπίστηκε την Παρασκευή (7/11) να πλέει ανοιχτά της Γαύδου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Το μικρό σκάφος βρέθηκε ένα ναυτικό μίλι ανοιχτά της παραλίας Τρυπητή. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής, που μετέφερε τους μετανάστες με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβές της Γαύδου. Την επιχείρηση συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του ΛΣ ΕΛΑΚΤ.

Εντός της ημέρας οι 25 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν με πλοίο στην Κρήτη και από εκεί στην Αγυιά όπου βρίσκονται ήδη 160 άτομα από αφίξεις των προηγούμενων ημερών.

Όπως χαρακτηριστικά είπε στην ΕΡΤ Χανίων αξιωματικός του Λιμενικού, εδώ και έξι μήνες η Αγυιά φιλοξενεί μετανάστες καθημερινά με αποτέλεσμα οι συνεχείς μεταγωγές και φυλάξεις να έχουν κουράσει το προσωπικό του Λιμενικού.

