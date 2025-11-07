Hellenic Train: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο

Enikos Newsroom

κοινωνία

HELLENIC TRAIN

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα δρομολόγια το Σαββατοκύριακο λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνεται ότι «το Σάββατο 8.11.2025 και την Κυριακή 9.11.2025, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Θεσσαλονίκης 1596, 1597, 1598 και 1599 δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:

  • 1596 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 12:35
  • 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 14:50
  • 1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 12:20
  • 1599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 15:10

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

