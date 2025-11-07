Αυτιάς σε Κομισιόν: «Αποκλείστε την Τουρκία αν επιχειρήσει με πλάγιο τρόπο αμυντική χρηματοδότηση»

Τον αποκλεισμό της Τουρκίας αν τολμήσει με πλάγιο τρόπο να χρηματοδοτήσει την άμυνά της μέσω ευρωπαϊκών εταιριών, ζητά με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τον Επίτροπο Προϋπολογισμού Piotr Serafin, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

«Δεν πρέπει να παρεισφρήσουν στη χρηματοδότηση τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία που αμφισβητούν την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών, ή εταιρίες που ελέγχονται από τρίτες χώρες, εδρεύουν στην ΕΕ και είναι έτοιμες να παίξουν τον Δούρειο Ίππο στην Τουρκία για να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Αμυντικά προγράμματα», τονίζει στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής και επισημαίνει ότι ως εκ τούτου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, τρίτες χώρες τύπου Τουρκίας, που αποκλείσθηκαν από το SΑFE, να βρουν πλάγιο τρόπο χρηματοδότησης μέσω του νέου προγράμματος Invest EU.

Η ερώτηση είναι η εξής:

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην τροποποίηση του κανονισμού για το πρόγραμμα Invest EU, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικά προγράμματα μέσω κεφαλαίων επιμερισμένης διαχείρισης από τον μηχανισμό ανάκαμψης ή από πόρους κρατών μελών. Δεν πρέπει να παρεισφρήσουν στη χρηματοδότηση τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, που αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών, ή εταιρίες που ελέγχονται από τρίτες χώρες, εδρεύουν στην ΕΕ και είναι έτοιμες να παίξουν τον Δούρειο Ίππο στην Τουρκία, ώστε να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπάρχει κίνδυνος τρίτες χώρες τύπου Τουρκίας, που αποκλείσθηκαν από το SΑFE, να βρουν πλάγιο τρόπο χρηματοδότησης μέσω του νέου προγράμματος Invest EU.

Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα λεφτά των ευρωπαίων φορολογουμένων να οπλίσει το χέρι της Τουρκίας και να της ανοίξει το δρόμο για πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την άμυνα, μέσω του Invest EU. Η Τουρκία είναι η χώρα, η οποία εκτοξεύει απειλές κατά της Ελλάδας με δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της και ταυτόχρονα αμφισβητεί το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1.Θα αποκλείσετε την Τουρκία από το Invest EU;

2.Υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας για τον αποκλεισμό τρίτων χωρών που απειλούν κράτη μέλη της ΕΕ;

3.Θα μπλοκάρετε από το Invest EU εταιρείες που ελέγχονται από την Τουρκία και εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ;

Στον κάτωθι σύνδεσμο ακολουθεί το βίντεο