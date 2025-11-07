Αυτιάς σε Κομισιόν: «Αποκλείστε την Τουρκία αν επιχειρήσει με πλάγιο τρόπο αμυντική χρηματοδότηση»

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Τον αποκλεισμό της Τουρκίας αν τολμήσει  με πλάγιο τρόπο να χρηματοδοτήσει την άμυνά της  μέσω  ευρωπαϊκών εταιριών, ζητά με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τον Επίτροπο Προϋπολογισμού Piotr Serafin, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

«Δεν πρέπει να παρεισφρήσουν  στη χρηματοδότηση τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία που αμφισβητούν  την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών, ή εταιρίες που ελέγχονται από τρίτες χώρες,  εδρεύουν στην ΕΕ   και είναι έτοιμες να παίξουν τον Δούρειο Ίππο στην Τουρκία για να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Αμυντικά προγράμματα», τονίζει στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής και επισημαίνει ότι ως εκ τούτου είναι υπαρκτός ο  κίνδυνος, τρίτες χώρες τύπου Τουρκίας, που αποκλείσθηκαν από το SΑFE, να βρουν πλάγιο τρόπο χρηματοδότησης μέσω του νέου προγράμματος Invest EU.

Η ερώτηση είναι η εξής:

Πρόσφατα η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε  στην τροποποίηση του κανονισμού για το πρόγραμμα Invest EU, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικά προγράμματα μέσω κεφαλαίων επιμερισμένης διαχείρισης  από τον μηχανισμό ανάκαμψης ή από πόρους  κρατών μελών. Δεν πρέπει να παρεισφρήσουν  στη χρηματοδότηση τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, που αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών, ή εταιρίες που ελέγχονται από τρίτες χώρες, εδρεύουν στην ΕΕ και είναι έτοιμες να παίξουν τον Δούρειο Ίππο στην Τουρκία, ώστε να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα.  Υπάρχει  κίνδυνος τρίτες χώρες τύπου Τουρκίας, που αποκλείσθηκαν από το SΑFE, να βρουν πλάγιο τρόπο χρηματοδότησης μέσω του νέου προγράμματος Invest EU.

Είναι αδιανόητο  η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα λεφτά των ευρωπαίων φορολογουμένων να οπλίσει το χέρι της Τουρκίας και να της ανοίξει το δρόμο για πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την άμυνα, μέσω του Invest EU. Η Τουρκία είναι η χώρα, η οποία εκτοξεύει απειλές κατά της Ελλάδας με δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της και ταυτόχρονα αμφισβητεί το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα  ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1.Θα αποκλείσετε την Τουρκία από το Invest EU;

2.Υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας για τον αποκλεισμό τρίτων χωρών που απειλούν κράτη μέλη της ΕΕ;

3.Θα μπλοκάρετε από το Invest EU εταιρείες που ελέγχονται από την Τουρκία και εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ;

Στον κάτωθι σύνδεσμο ακολουθεί το βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μείωση του clawback υπόσχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης εν μέσω κινητοποιήσεων των εργαστηριακών γιατρών

Δεύτερη μέρα απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών – Στήριξη από τον ΙΣΑ

Ανακαινίσεις και επισκευές κατοικιών: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τη χορήγηση του φορομπόνους έως 16.000 ευρώ

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Έρχονται νέα δάνεια ύψους 780 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις – Τι δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης

Τι σημαίνει η φράση «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός» και από πού προέρχεται

Τα 4 πιο ισχυρά ζώδια στη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού – «Αγκαλιάστε την εσωτερική σας μαγεία»
περισσότερα
12:23 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης: Η τεχνική λύση είναι διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015

Η μη εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» θα σήμαινε παράβαση καθήκοντος, όπως ανέφερε στην κατάθεσή ...
12:19 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερευνώνται άλλα 52 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κατά...
11:40 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Τα μέτρα για τα όπλα που ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης: Τέλος οι μπαλωθιές σε γάμους – Επανεξετάζονται οι άδειες σκοποβολής

Μέτρα για την οπλοκατοχή ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τ...
11:02 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

LIVE οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη: Μόνιμα το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη – «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες»

Το νέο πλαίσιο μέτρων για την οπλοκατοχή ανακοινώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς