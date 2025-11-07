Συμφωνία οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ με επίκεντρο θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Κοινή Διακήρυξη για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, υπέγραψαν σήμερα στο Ζάππειο ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον των ΗΠΑ Jacob Helberg, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec).

Ο κ. Helberg τόνισε ότι η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.

Ο κ Θεοχάρης τόνισε ότι η διακήρυξη αντανακλά την αφοσίωση των δύο χωρών για ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος, σταθερός και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. «Μαζί διαμορφώνουμε ένα μέλλον με οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια», είπε ο κ. Θεοχάρης.

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

