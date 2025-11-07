Γκιλφόιλ: Το δείπνο στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης – «Υπέροχο το ελληνικό φαγητό»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης βρισκόταν χθες το βράδυ η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά το τέλος της πρώτης ημέρας της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια που διεξάγεται στο Ζάππειο.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετέβη στο εστιατόριο μαζί με τον γιο της, Ρόναν. «Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην δημοσιογράφο του Alpha, που της είπε ότι είναι πολύ κομψή.

Σε ερώτηση για το αν απολαμβάνει το ελληνικό φαγητό τώρα που βρίσκεται στην χώρα μας η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απάντησε: «Ναι υπέροχο (σ.σ. το ελληνικό φαγητό). Ωραίο το Μουσείο της Ακρόπολης».

