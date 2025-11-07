Αυγενάκης: Η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια στις παράνομες επιδοτήσεις, να σταματήσει η στοχοποίηση

Enikos Newsroom

πολιτική

Αυγενάκης

Την ανάγκη για ψυχραιμία και χαμηλούς τόνους στην υπόθεση των τραγικών γεγονότων στα Βορίζια και των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης.

Για την κατάσταση στη Μεσαρά και την οπλοκατοχή, ο κ. Αυγενάκης επισήμανε στην ΕΡΤ πως «έχουν ακουστεί υπερβολές και λάθη που δεν βοηθούν», προσθέτοντας ότι απαιτείται «ηρεμία, λίγα λόγια και πολλή δουλειά από την αστυνομία». Όπως είπε, έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ζητώντας την ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Μοιρών και την ενεργοποίηση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσαράς, που «υφίσταται μόνο στα χαρτιά».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η οπλοκατοχή είναι πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο» και πως «δεν αντιμετωπίζεται με δηλώσεις ή σπασμωδικές κινήσεις». Αναφερόμενος στη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη περί «αμερικανικού μοντέλου οπλοκατοχής», σχολίασε: «Είναι η προσωπική του άποψη. Εγώ πιστεύω πως η σχέση των Κρητικών με τα όπλα μπορεί να μετατραπεί σε θετική, μέσα από οργανωμένη σκοπευτική δραστηριότητα, όπως έγινε τη δεκαετία του ’80 και του ’90».

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι «η πολιτεία πρέπει να δουλέψει συστηματικά, με συνέχεια και υπομονή», αναφερόμενος και στις πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός για το ζήτημα της οπλοκατοχής στην Κρήτη.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Εξεταστική Επιτροπή

Αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι «η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια σε παρανομίες», επισημαίνοντας πως «υπάρχουν άλλες περιοχές της χώρας με πολύ μεγαλύτερα ποσά και περιστατικά».

«Φτάνει πια με τη στοχοποίηση της Κρήτης. Έγινε λάθος από την αντιπολίτευση, το αναγνωρίζουν και το μαζεύουν τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι 16.500 ΑΦΜ είχαν δεσμευτεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μόλις 1.500 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη με πορίσματα, καθώς «οι υπόλοιποι 15.000 είχαν δεσμευτεί αδίκως». Προειδοποίησε μάλιστα ότι «αν καθυστερεί η αποδέσμευση, οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματά τους».

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ περί «αφόρητων πιέσεων» για αποδεσμεύσεις, απάντησε: «Ειπώθηκαν ενάμιση χρόνο μετά την απομάκρυνσή του, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Όταν μιλάς, πρέπει να το αποδεικνύεις».

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε και στα λάθη πληρωμών για τα οποία η Ελλάδα δέχτηκε πρόστιμο 170 εκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι «είχαν επισημανθεί προβλήματα από το 2012 και επιδεινώθηκαν με τα χρόνια». Όπως είπε, γι’ αυτόν τον λόγο είχε ζητήσει «την παραίτηση της τότε διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ» και κατέθεσε «εννέα σοβαρούς λόγους τεκμηριωμένους με έγγραφα».

Κλείνοντας, ο κ. Αυγενάκης ζήτησε να σταματήσει «η απαράδεκτη συλλογική στοχοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων»: «Κάποιοι αξιοποίησαν χαραμάδες του συστήματος, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος λαμβάνει επιδότηση είναι ύποπτος. Οι περισσότεροι αγρότες δουλεύουν τίμια και σκληρά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσα ποτήρια αλκοόλ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για άνοια – Ανησυχητική νέα μελέτη

Πότε μπορεί να σχετίζεται η απώλεια όσφρησης με καρδιοπάθεια – Ανησυχητική μελέτη απαντά

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Έρχονται νέα δάνεια ύψους 780 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις – Τι δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης

Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Οι ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Τα 4 πιο ισχυρά ζώδια στη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού – «Αγκαλιάστε την εσωτερική σας μαγεία»

iOS 26.2: Η Apple προσθέτει νέα ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για τους χρήστες iPhone
περισσότερα
11:40 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Τα μέτρα για τα όπλα που ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης: Τέλος οι μπαλωθιές σε γάμους – Επανεξέταση όλων των αδειών για σκοποβολή

Μέτρα για την οπλοκατοχή ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τ...
11:02 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

LIVE οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη: Μόνιμα το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη – «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες»

Το νέο πλαίσιο μέτρων για την οπλοκατοχή ανακοινώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης ...
09:47 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Δεν μπορεί το ρωσικό αέριο να μπαίνει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα» μέσω Τουρκίας – Παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας η Ελλάδα στην Ευρώπη

Για το φυσικό αέριο, τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα και ...
09:16 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Η ομιλία Μητσοτάκη στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια – «Ευκαιρία να εμβαθύνουμε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  στην ομιλία του στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς