Λονδίνο: Το «Πνεύμα των Χριστουγέννων» φώτισε την πόλη – Εορταστική λάμψη στους δρόμους με αγγέλους και 300.000 LED

Οι δρόμοι του Λονδίνου φωτίστηκαν ξανά, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να νιώσουν τη ζεστασιά της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, μια μέρα μετά την «Bonfire Night».

Φέτος, η εορταστική εγκατάσταση «The Spirit of Christmas» (Το πνεύμα των Χριστουγέννων) γιορτάζει την 10η επέτειό της, φέρνοντας χαρά και μαγεία στη Regent Street, τη St James’s και τους γύρω δρόμους, ενθουσιάζοντας τα πλήθη που συγκεντρώθηκαν για να δουν την πρωτεύουσα να λάμπει.

London’s angels have returned! 😇✨ The famous Regent Street Christmas lights are officially ON! We were there tonight for the switch-on of the ‘Spirit of Christmas’ display. Over 30 magnificent ‘spirit’ angels are lighting up Regent Street and St James’s, sparkling with more… pic.twitter.com/jwvVHOLdPL — Ellie & Stefan 👫| Berkeley Square Barbarian (@BerkeleySqB) November 6, 2025



Ο ετήσιος στολισμός διαρκεί μέχρι τις 4 Ιανουαρίου, προσκαλώντας Λονδρέζους και επισκέπτες να απολαύσουν τη λάμψη και τη χαρά της εποχής, σημειώνει η Daily Mail, ενώ φέτος εμπνεύστηκε από τις πρώτες εγκαταστάσεις, με θέμα τους αγγέλους, του 1954.

I need to come over to buy some dairy necessities tonight The London Christmas 🎄 lights are always there Christmas angels 🧚‍♀️ pic.twitter.com/x68AXuQnBK — Cahany 🍬 (@ChanYuetSim1) November 4, 2025



Παρ’ όλα αυτά, οι αντιδράσεις στα social media ήταν ανάμεικτες.

Κάποιος σχολίασε: «Όλα τα χριστουγεννιάτικα φώτα που ανάβουν τώρα, ήρθαν λίγο νωρίς για τα γούστα μου, αλλά εντάξει, όλα δείχνουν υπέροχα».

Άλλοι, όμως, χαρακτήρισαν τον στολισμό «Αστείο», προσθέτοντας: «Έχω τρελαθεί ή είναι αυτά τα χειρότερα [φώτα] μέχρι τώρα;».

Πάνω από 30 φωτεινές «Μορφές», φτιαγμένες από περισσότερα από 300.000 ενεργειακά αποδοτικά LED φώτα, αιωρούνται πάνω από τη Regent Street και το St James’s, ενώ επιπλέον φωτεινοί άγγελοι υπάρχουν σε παράδρομους όπως οι Jermyn Street, Glasshouse Street, Swallow Street και οι εντυπωσιακές στοές Princes και Quadrant.

Στην αγορά του St James’s, ένα «Wishing Tree» (Δέντρο των ευχών) δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν δωρεά στο The Felix Project, ενώ παράλληλα βοηθούν στην αναδιανομή πλεονάζοντος φαγητού σε κοινότητες του Λονδίνου που έχουν ανάγκη.

Η τελετή έναρξης περιελάμβανε εορταστικές εμφανίσεις από τοπικές χορωδίες, ενώ τα διάσημα ξωτικά του καταστήματος Hamleys πρόσθεσαν επιπλέον μαγεία κατά την ενεργοποίηση των φώτων.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απολαύσουν τα φώτα στη Regent Street και το St James’s μέχρι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, καθημερινά από τις 15:00 έως τα μεσάνυχτα.