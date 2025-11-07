Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από την Ιταλία – Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κίνδυνος πλημμηρικών φαινομένων

Νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει στη χώρα μας από την Ιταλία και αναμένεται να προκαλέσει εκ νέου έντονα φαινόμενα με βροχές και τοπικά ισχυρά καταιγίδες, μετά την πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το χαμηλό βαρομετρικό θα προκαλέσει επιδείνωση του καιρού από απόψε με επίκεντρο τη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά κινδυνεύουν με έντονες καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, με αυξημένη πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων. Σήμερα, οι μπόρες θα περιοριστούν κυρίως στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχετικά καλός.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στη Βόρεια Ελλάδα οι πρωινές τιμές ξεκινούν από 6 έως 8 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 10-12 βαθμούς, ενώ νοτιότερα κυμαίνονται στους 12-15 βαθμούς. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ο υδράργυρος αγγίζει τους 18-21 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών – Βροχές και στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται εναλλαγή νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με πιθανότητα για ήπιες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο.

Στη Θεσσαλονίκη, η συννεφιά θα πυκνώσει σταδιακά, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους Σάββατο και Κυριακή.

Το Σάββατο (8/11) ο καιρός αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολος στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ την Κυριακή η αστάθεια θα παραμείνει κυρίως στα δυτικά. Για την Αττική, όπου την Κυριακή διεξάγεται ο Μαραθώνιος, ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά καλός, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THN KΥΡΙΑΚΗ 09-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TH ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Εύβοια και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι στο Ιόνιο βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025