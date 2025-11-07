Τα γέλια Τσίπρα – Χειλάκη στην ηχογράφηση της «Ιθάκης»: «Αλήθεια το είπα αυτό»

Τα γέλια Τσίπρα – Χειλάκη στην ηχογράφηση της «Ιθάκης»: «Αλήθεια το είπα αυτό»

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το «παρών» στο στούντιο, για να βιώσει δια ζώσης την εμπειρία της ηχογράφησης των κειμένων του. Βίντεο από τα παρασκήνια της ηχογράφησης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός μαζί με τον Αιμίλιο ακούν παρέα ένα τμήμα της ηχητικής μορφής (audiobook) του βιβλίου. Σύμφωνα με τη λεζάντα στο βίντοε πρόκειται για την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ακούει για πρώτη φορά τη φωνή του βιβλίου του.

Ο Τσίπρας ηχογράφησε προσωπικά ορισμένα αποσπάσματα σε στούντιο, δίνοντας ένα πιο άμεσο και βιωματικό ύφος στην αφήγηση. Τα υπόλοιπα μέρη του audiobook θα αποδώσει ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Το απόσπασμα που ακούγεται στο βίντεο αφορά το 2015 όταν ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές αλλά ο Αντώνης Σαμαράς δεν τον υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. «Φτάνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου με περίμενε μια αρνητική έκπληξη. Αντί να αντικρύσω στα σκαλιά τον προκάτοχο μου και μέχρι τη μέρα εκείνη οικοδεσπότη, αντίκρισα τον Τζανακόπουλο. Ο Σαμαράς δεν άντεξε να έρθει να με προϋπαντήσει» ακούγεται να λέει ο Αιμίλιος Χειλάκης, σαν Αλέξης Τσίπρας.

Τότε το ηχητικό σταματάει και ο Αιμίλιος Χειλάκης λέει στον πρώην Πρωθυπουργό: «Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ; Αυτό προσπαθώ να πετύχω. Δεν είναι απλά να διαβάσω ένα κείμενο, αυτό είναι εύκολο, διαβάζω ένα κείμενο εντάξει. Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος, ο οποίος το έχει ζήσει αυτό. Και οι δακτυλισμοί που ακούς είναι για να κόβουν εύκολα τα παιδιά».

Αμέσως μετά συνεχίζουν να ακούν το ηχητικό απόσπασμα και ο Αιμίλιος Χειλάκης αφηγείται σε αυτό: «Αλλά όπως λέει και η παροιμία όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ο Θεός γελάει. Αυτό έκανα για την ώρα και εγώ συναντώντας τον Τζανακόπουλο αντί για τον Σαμαρά στο πλατύσκαλο του Μεγάρου. ‘Γεια σας κ. Σαμαρά,τι κάνετε;’ προσφώνησα τον Τζανακόπουλο. ‘Σας ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με υποδεχτείτε αλλά σαν να αραίωσαν λίγο απότομα τα μαλλιά σας’, του φώναξα από μακριά και έβαλε και αυτός τα γέλια».

Μόλις ο ηθοποιός και ο Αλέξης Τσίπρας άκουσαν αυτό το σημείο ξέσπασαν σε γέλια. Τότε ο πρώην Πρωθυπουργός είπε στον ηθοποιό: «Αλήθεια το είπα αυτό!». «Το φαντάζομαι!», του απάντησε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bookvoice (@bookvoice.gr)

