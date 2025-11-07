Ουγγαρία: Θα αγοράσει πυρηνικά καύσιμα και τεχνολογία από τις ΗΠΑ – Τι προβλέπει η συμφωνία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουγγαρία: Θα αγοράσει πυρηνικά καύσιμα και τεχνολογία από τις ΗΠΑ – Τι προβλέπει η συμφωνία
Φωτογραφία: Reuters

Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας θα υπογράψουν Ουγγαρία και ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει συμφωνία για την αγορά αμερικανικού πυρηνικού καυσίμου και αμερικανικής τεχνολογίας για την αποθήκευση εξαντλημένου καυσίμου σε πυρηνικό σταθμό που έχει κατασκευαστεί από τη Ρωσία, όπως δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών.

Η συμφωνία θα υπογραφεί καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αργότερα σήμερα και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο.

«Θα υπογράψουμε μια σημαντική διακυβερνητική συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με τον συνάδελφό μου, τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Η Ουγγαρία είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Μόσχα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και είναι απρόθυμη να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.

Ο Τραμπ είναι υποστηρικτής του Ορμπάν, αλλά έχει καλέσει τις ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουν τις ενεργειακές τους σχέσεις με τη Μόσχα και να αγοράζουν περισσότερη ενέργεια από τις ΗΠΑ.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα αγοράσει αμερικανικό πυρηνικό καύσιμο για τον ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό της στο Πακς, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές της ανάγκες.

Η ρωσική Rosatom κατασκευάζει επί του παρόντος δύο νέους αντιδραστήρες στο Πακς. Το έργο επέκτασης «Πακς II», το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά, ανατέθηκε το 2014 στη Rosatom χωρίς διαγωνισμό.

«Εκτός από τη διατήρηση των υφιστάμενων σχέσεων με τους προμηθευτές, για πρώτη φορά στην ιστορία της ενέργειας της Ουγγαρίας θα αγοράσουμε επίσης αμερικανικό πυρηνικό καύσιμο», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Η Ουγγαρία θα αγοράσει επίσης αμερικανική τεχνολογία που θα επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση εξαντλημένου πυρηνικού καυσίμου εντός του πυρηνικού σταθμού Πακς, σύμφωνα με τον Ούγγρο ΥΠΕΞ.

Η συμφωνία θα καλύπτει επίσης μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, ανέφερε ο υπουργός.

Τον Αύγουστο, η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την πολωνική Synthos Green Energy, η οποία κατέχει τα δικαιώματα της τεχνολογίας της GE Vernova Hitachi για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες στην Κεντρική Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μείωση του clawback υπόσχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης εν μέσω κινητοποιήσεων των εργαστηριακών γιατρών

Δεύτερη μέρα απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών – Στήριξη από τον ΙΣΑ

Ανακαινίσεις και επισκευές κατοικιών: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τη χορήγηση του φορομπόνους έως 16.000 ευρώ

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Έρχονται νέα δάνεια ύψους 780 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις – Τι δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης

Τι σημαίνει η φράση «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός» και από πού προέρχεται

Τα 4 πιο ισχυρά ζώδια στη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού – «Αγκαλιάστε την εσωτερική σας μαγεία»
περισσότερα
12:46 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βουλγαρία: 6 μετανάστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης – Το όχημα που επέβαιναν έπεσε σε λίμνη

Έξι μετανάστες σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από δυστύχημα του ...
12:35 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Τυφώνας Καλμάγκι: 5 νεκροί στο Βιετνάμ και περίπου 200 στις Φιλιππίνες – Πλάνα και εικόνες βιβλικής καταστροφής

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βιετνάμ, όπου ο τυφώνας Καλμάγκι σάρωσε παράκτιε...
12:17 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Παρίσι: Διαμαρτυρίες και καπνογόνα διέκοψαν τη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ – Βίντεο με σκηνές έντασης

Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική των Μπετόβεν και Τσαϊκόφσκι μετατράπηκε σε σκηνικό έντασης κ...
11:11 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Λονδίνο: Το «Πνεύμα των Χριστουγέννων» φώτισε την πόλη – Εορταστική λάμψη στους δρόμους με αγγέλους και 300.000 LED

Οι δρόμοι του Λονδίνου φωτίστηκαν ξανά, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να νιώσουν τη ζε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς