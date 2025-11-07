Τα μέτρα για τα όπλα που ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης: Τέλος οι μπαλωθιές σε γάμους – Επανεξετάζονται οι άδειες σκοποβολής

Μέτρα για την οπλοκατοχή ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Ηράκλειο της Κρήτης, λίγες ημέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Αναλυτικά τα μέτρα:

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα. Προστίθενται και θα προσδιοριστούν στην περιγραφή της σχετικής διάταξης, τα πιστόλια, τα περίστροφα και παρόμοια όπλα που αφαιρούν ζωές.

Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή θα εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Η ποινή θα εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, αλλά τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βία και εκβίαση, όπως είπε ο υπουργός.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ ατόμων ή ομάδων, να λαμβάνει μέτρα προληπτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα, όπως απαγόρευση επικοινωνίας

Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης αδειών και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας που δίνει η Πολιτεία και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες με πρόσχημα την σκοποβολή. Θα γίνει επανεξέταση όλων αυτών των αδειών και η Κρητη έχει αρκετές, τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ειδική διάταξη που θα ψηφιστεί άμεσα για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του στην αστυνομία εκουσίως, ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν σαρωτικοί έλεγχοι.

Το γνωστό έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί, ανέφερε ο υπουργός. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία σε δημοσίους χώρους (από αθλητικούς χώρους έως χώρους λατρείας, επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε τρεις πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνόμευση του νησιού:

Αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η υπηρεσία ενισχύεται με 122 αστυνομικούς, αποκτώντας αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ίδρυση ειδικού Τμήματος Εγκληματικών Δραστηριοτήτων. Δημιουργείται νέα μονάδα στο πλαίσιο της Υποδιεύθυνσης Κρήτης του «ελληνικού FBI», με αποστολή την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένης εγκληματικότητας.

Επιχειρησιακός βραχίονας ελέγχων. Από τους 122 αστυνομικούς, 100 νέοι θα προσληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου, ενώ 22 στελέχη θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα που θα πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και η αποτροπή νέων επεισοδίων βίας, επισημαίνοντας πως «η Κρήτη παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, φιλοξενώντας ετησίως 6–6,5 εκατομμύρια τουρίστες».