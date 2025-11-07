LIVE οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη: Μόνιμα το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη – «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες»

Το νέο πλαίσιο μέτρων για την οπλοκατοχή ανακοινώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από το αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Δείτε live τις ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε η ίδρυση υποδιεύθυνσης του ελληνικού FBI στην Κρήτη, κατά τα πρότυπα της Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει έναν κλάδο στη βόρεια Ελλάδα και ένα κλαδί εδώ στην Κρήτη, γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη παρουσίας της υπηρεσίας αυτής σε κρίσιμες περιοχές της επικράτειας. Τώρα το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε, το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική η υπηρεσία», είπε ο υπουργός.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία.  Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και η αποτροπή νέων επεισοδίων βίας, επισημαίνοντας πως «η Κρήτη παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, φιλοξενώντας ετησίως 6–6,5 εκατομμύρια τουρίστες».

