Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Στο Ηράκλειο σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη – Θα ανακοινώσει μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν. Ο υπουργός αναμένεται στις 11:00 να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο μέτρων για την οπλοκατοχή, που θα περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο έκδοσης αδειών και στη διαδικασία διεξαγωγής ελέγχων.

Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα ανακοινώσει την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής. Το γενικό πλαίσιο των εξαγγελιών περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον τρόπο χορήγησης αδειών και τη διαδικασία ελέγχων, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται ήδη πάνω στα μέτρα που θα ανακοινώσει, αξιολογώντας προτάσεις από στενούς συνεργάτες του.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα δημιουργηθεί μόνιμο τμήμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, ενώ θα ληφθούν και συμπληρωματικά μέτρα. Μεταξύ αυτών, προβλέπεται ειδική αστυνόμευση σε ορισμένες περιοχές του νησιού, χωρίς όμως να στοχοποιούνται συλλήβδην οι κάτοικοι. Τα συγκεκριμένα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στο ERTnews, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την παράνομη οπλοχρησία έχει ήδη αυστηροποιηθεί. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι οι νόμοι να εφαρμόζονται στην πράξη και όχι να μένουν απλώς «στο χαρτί». Τόνισε επίσης ότι στο παρελθόν πολλά σοβαρά πλημμελήματα δεν οδηγούσαν σε φυλάκιση, ενώ πλέον η κυβέρνηση έχει αλλάξει τη νομοθεσία, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια ποινών και τον χρόνο πραγματικής έκτισης. Έφερε ως παραδείγματα την ισόβια κάθειρξη για βιασμούς ανηλίκων και τις γυναικοκτονίες.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές διαθέτουν πλέον περισσότερα εργαλεία για την εφαρμογή των νόμων και την πρόληψη της εγκληματικότητας. Επεσήμανε ότι οι αποφάσεις του πρωθυπουργού θα βασιστούν σε εισηγήσεις που εξασφαλίζουν ουσιαστικά αποτελέσματα, αποφεύγοντας δεσμεύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.