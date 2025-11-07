Τροχαίο στο Παγκράτι: Καρέ- καρέ η στιγμή που ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου

Σοβαρό τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Παγκράτι και συγκεκριμένα στην οδό Φιλολάου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του STAR, το μαύρο αυτοκίνητο κινείται σε άδειο δρόμο όταν ξαφνικά ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο χτύπησε αρχικά σε παρκαρισμένο βαν, αναποδογύρισε και κατέληξε πάνω σε ακόμη δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Κάτοικοι της περιοχής βρήκαν στο οδόστρωμα κομμάτια από το καπό και αμορτισέρ.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο ΚΑΤ για νοσηλεία. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Δείτε το βίντεο: