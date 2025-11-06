Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Ένας τραυματίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Ένας τραυματίας
Φωτογραφία Αρχείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Παγκράτι, επί της οδού Φιλολάου. Ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον τραυματία από το αυτοκίνητό του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

