Ο τυφώνας Καλμάγκι σάρωσε τις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 140 νεκροί και 127 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες αυξήθηκε στους τουλάχιστον 140 νεκρούς, ενώ 127 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο για το σφοδρό καιρικό φαινόμενο που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και τεράστιες καταστροφές.

Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας επιβεβαίωσε 114 θανάτους, στους οποίους προστίθενται ακόμη 28 που καταγράφηκαν από τις αρχές στην επαρχία Σεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας. Ο τυφώνας έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις κεντρικές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Το Σεμπού υπήρξε η περιοχή που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, με κατοίκους να εγκλωβίζονται στα σπίτια τους και να αναγκάζονται να ανέβουν στις στέγες, καθώς οι ποταμοί και οι χείμαρροι υπερχείλιζαν. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 71 άνθρωποι πνίγηκαν από τις πλημμύρες, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις ή πτώσεις συντριμμιών.

Παράλληλα, έξι ακόμη άτομα σκοτώθηκαν όταν ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων συνετρίβη στην επαρχία Agusan del Sur την ώρα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

Το Σεμπού, με πληθυσμό άνω των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, προσπαθούσε ακόμη να ανακάμψει από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας 79 θανάτους και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες. Χιλιάδες σεισμόπληκτοι είχαν ήδη μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια, πριν φτάσει ο καταστροφικός τυφώνας.

Ο Καλμάγκι κινείται πλέον προς το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη, με τις αρχές των χωρών αυτών να προχωρούν σε προληπτικές εκκενώσεις, ενίσχυση των καταφυγίων και δημιουργία αποθεμάτων τροφίμων. Οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από περίπου 20 τυφώνες, συχνά σε συνδυασμό με σεισμούς και τη δράση ενεργών ηφαιστείων, γεγονός που τις καθιστά μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη σε φυσικές καταστροφές.

Πηγές: Associated Press, AFP