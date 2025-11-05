Τυφώνας Καλμαέγκι: Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται σε 66 καθώς εκτεταμένες πλημμύρες πλήττουν τις κεντρικές Φιλιππίνες

Enikos Newsroom

διεθνή

Φιλιππίνες
Φωτογραφία: Associated Press

Ο τυφώνας Καλμαέγκι άφησε πίσω του τουλάχιστον 66 νεκρούς και 26 αγνοούμενους στις κεντρικές Φιλιππίνες.

Μεταξύ των νεκρών είναι έξι άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό περιστατικό όταν ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας των Φιλιππίνων συνετρίβη στην νότια επαρχία Αγκουσάν ντελ Σουρ την Τρίτη, ενώ κατευθυνόταν προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις επαρχίες που επλήγησαν από τον τυφώνα Καλμαέγκι, ανέφερε ο στρατός χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αιτίας της συντριβής.

Ο Καλμαέγκι έπληξε τη δυτική επαρχία Παλαουάν και έπλευσε στη Νότια Σινική Θάλασσα πριν από το μεσημέρι της Τετάρτης, με συνεχείς ανέμους έως και 130 χλμ/ώρα και ριπές έως και 180 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ο Μπερνάρντο Ραφαελίτο Αλεχάντρο Δ΄, αναπληρωτής διοικητής του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, και επαρχιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι περισσότεροι θάνατοι αναφέρθηκαν στην κεντρική επαρχία Σεμπού, η οποία επλήγη από τον τυφώνα Καλμαέγκι την Τρίτη, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες και φούσκωμα ενός ποταμού και άλλων υδάτινων οδών.

Οι πλημμύρες που προέκυψαν κατέκλυσαν κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας τους κατοίκους να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους, όπου παρακαλούσαν απεγνωσμένα να τους σώσουν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

